El poble de Faura duu molts anys patint la problemàtica de l’alta tensió; unes linies elèctriques que travessen els nostres carrers sense que cap administració, encara, haja donat amb la solució què demanden els veïns. No obstant això, no ha estat obstacle per a què quantitat d’administracions i governants hagen passat a fer-se la foto, fer promeses, declaracions buides i, sobretot, donar la seua paraula… I ja és ben sabut què per a un valencià, la paraula és llei.

Des d’aquestes línies, vull fer un esment especial a l’altra cara, la de les entitats socials, dels moviments veïnals i del teixit associatiu, en definitiva la de la gent que sense estar adscrita a cap sigla política, lluita cada dia per combatre les injusticies o per a millorar l’entorn que l’envolta. La defensa dels interessos populars, moltes vegades enfrontats als legislatius o personals del governant, en què han destacat l’Assocació de veïns de Faura i a la Plataforma ‘Faura sense cables’, sense les quals hagués sigut més senzill que aquest cas hagués caigut en l’oblit. Si d’açò encara hui se’n parla pels carrers del poble, és en part gràcies a ells. Aquest fet és innegable. Tan innegable com el fet que des del Govern Municipal sempre han intentat portar este tema amb excés d’opacitat i recel, poca transparència i una reivindicació més bé dèbil davant les administracions competents i les empreses involucrades. Per aquest motiu, des de Junts per Faura, consumides unes prudencials «setmanes» - quasi 2 mesos -, des de que el batlle Toni Gaspar anunciés que en breu es signaria el protocol de desviament, volem manifestar, en primer lloc la moderada i prudent alegria per l’anunci, que volem creure sincer i ara sí inmediat. Cal destacar que una bona manera de mesurar la confiança en la classe política és el grau de credibilitat que aquesta transmet per l’alineació de les seues paraules i els seus fets. Sense dubte, la millor declaració o el millor discurs és allò que fem. Per tot això des de Junts per Faura instem al govern local a obrir a la participació del veïnat i del conjunt de la població aquesta lluita, per ser una reivindicació històrica del poble però, sobretot, per ser aquest fet un acord, a proposta de l’alcaldia, votat pel ple municipal de manera unànime a la primera sessió d’aquesta legislatura. Informem, parlem-ne, demanem opinió, escoltem al veïnat, fem politica de veritat, política des de baix. I estirem tots junts, que així segur que ho aconseguim abans.