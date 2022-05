Marea rojilla tras volver a Segunda

El 22 de mayo de 2022 es ya otra fecha grabada en la historia del Atlético Saguntino. La victoria en Las Rozas será recordada como el ascenso del centenario, ya que el club rojillo ha vuelto a la antigua Segunda B el año que celebra sus 100 años de historia.

El conjunto rojillo recorrió en autobús las calles de la ciudad para ofrecerle a todos los saguntinos la vuelta a la categoría que perdieron en 2018. La primera parada fue una ofrenda floral del equipo a la virgen en la Iglesia de Santa María. Después, la plantilla y el staff técnico fueron recibidos en el Ayuntamiento de Sagunt por el alcalde, Dario Moreno, y una amplia representación de concejales de la corporación municipal. Tras la recepción, el equipo al completo se dio un baño de masas en el balcón del consistorio y celebró con cánticos que el Atlético Saguntino vuelve a ser un equipo de Segunda B.

El entrenador rojillo, Vicente Mir, se mostró muy feliz y satisfecho durante la celebración y expresó que «al final hemos conseguido todos los objetivos. Primero fue estar en play off, luego la clasificación para la Copa del Rey y ahora este ascenso que no ha sido nada fácil. La verdad que estoy encantado del trabajo de todos mis jugadores y orgulloso de todo el equipo, creo que he tenido un grupo fantástico que ha hecho que el equipo esté donde está ahora mismo. Con todas las dificultades que hemos pasado, el grupo ha estado sensacional, tanto en liga, play Off, como en el tramo final. Todos han participado y han estado ayudando en todo momento», afirmaba satisfecho Mir.

«Celebrarlo con la afición ha sido muy emocionante, encontrarnos con todos en Sagunto y con los más de 500 que vinieron al partido ha sido el broche de oro de esta temporada de éxitos deportivos. La afición ha sido clave este año, desde el principio nos ha ayudado muchísimo. Estamos encantados con la gente y el apoyo que hemos recibido en todo momento», añadía Mir con respecto a la celebración.

Continuidad

En cuanto a la temporada que viene, a Mir le gustaría seguir dirigiendo al equipo pero espera que llegue el grupo inversor y se mejoren las condiciones del césped y el campo en Nou Morvedre. «Ahora toca empezar a planificar la próxima temporada, la semana que viene o lo antes posible para ver qué es lo que pensamos hacer, si el grupo inversor nuevo entra, hablar con Juanma y Rubén. Intentar mejorar muchas cosas, ver qué se puede hacer con el campo. Porque se ha visto que es una dificultad jugar en Nou Morvedre. Hemos sido mucho mejor equipo fuera de casa que aquí y en eso ha tenido mucho que ver el campo. Sería ideal tenerlo en condiciones para el inicio de liga de la temporada que viene. Por otro lado, espero que seamos capaces de hacer un buen equipo para disputar en Segunda B y que todo el mundo esté contento», añadía Mir.

Por su parte, Juanma Domingo, presidente del club, expresó durante la celebración que «estamos muy contentos por conseguir el merecido ascenso, estar aquí disfrutando de todo lo que hemos logrado, y poder celebrarlo con la afición. Han sido dos días muy emocionantes y esta celebración es el broche de oro de una temporada en la que hemos ido cumpliendo poco a poco con todos los objetivos marcados».

Con respecto a la próxima temporada, «desde la directiva tenemos clara la continuación de todo el cuerpo técnico. Además, estamos trabajando la incorporación de un grupo inversor formado del sector de la construcción formado por personas del mundo del fútbol».

En cuanto al estado del campo, el presidente solicita al ayuntamiento que «acelere el tema y ponga solución urgentemente, sobre todo por la categoría en la que vamos a disputar y también la Copa Rey».

El Saguntino se puso por delante a los 10 minutos

El Atlético Saguntino salió hacia la ciudad deportiva de Las Rozas, con cerca de 500 aficionados, dispuesto a ascender y así lo demostró adelantándose de dos tantos en tan solo 10 minutos de partido contra el UM Escobedo. Concretamente en la primera acción de peligro del encuentro llegaba el gol de Sergio Boix. Después de que Ferran Giner colgara una falta al área que, tras desviar la barrera y prolongar Gilabert, le llegaba al capitán romano que en dos tiempos batía a Jara. Poco después, en el minuto 6, Ferran Giner anotaba el segundo gol de los romanos con un brillante lanzamiento de falta. Antes del descanso el Escobedo tubo el 2-1, pero no logró anotar y los rojillos volvieron a marcar, esta vez, Luis Gilabert, que dejó la final casi sentenciada con un perfecto centro desde la izquierda que remató al primer palo. Los saguntinos se fueron al vestuarios con la tranquilidad de ganar de tres. Tras el descanso, Borja Mir y Esteve pudieron irse de más tantos, mientras, en la grada la euforia se convertía en una fiesta pues los rojillos volvían a Segunda B 4 años después.