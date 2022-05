El pròxim dijous, 26 de maig 2022, es presenta el llibre ‘La Comunitat de Regants (de Sagunt)’, el qual porta per subtítol ‘Terra, aigua i llengua’. És un treball que he coordinat per encàrrec del President José Recto Peris Quevedo i els autors són els quatre saguntins que exposa, els quals han treballat amb absoluta llibertat. El llibre està profusament il·lustrat, maquetat i editat (en valencià i castellà) per Actea Comunicación y Diseño. Resumesc el contingut:

El primer dels treballs és «La història de l’aigua del Palància» de Manuel Civera. Exposa el tractament de l’aigua durant en els períodes: ibèric (s.vi-i a.n.e.), romà i visigòtic (s. i-vii), musulmà (s. viii-xiii), valencià (s. xiii-xvi) i modern (s. xvi-xvxviii) i el contemporani (s. xix-xxi). S’estudien assumptes tan interessants com l’aqüeducte que introduïa l’aigua a la ciutat de Saiganda, la primera reforma agrària, les vil·les romanes per tot el territori i els sistema de reg que ha arribat a l’actualitat com a Séquia Major; el període islàmic amb la popularització del camp i l’ampliació del cultiu de l’oliverar, la vinya, i la garrofa amb altres com la morera; les nefastes expulsions dels jueus a final del s.xv i els moriscos a principi del s. xvii, la gran depressió del s. xviii i la superació gràcies a la vinya, el comerç del vi, l’aiguadent, la morera, la taronja… El segon dels treballs és «L’aigua i la llengua» de Josep Dionís Martínez (+14-1-2020). Introdueix parlant de les interferències sociolingüístics visibles en la documentació conservada (tota des de l’inici del segle xx), si bé per fer-se entedre es remunta a la Guerra de Successió en 1707 quan s’oboleixen els furs de València i s’implanta per decret de conquesta la llengua castellana. Tot i això, com a Sagunt es parlava en valencià s’implanta el bilingüime i la diglòssia i posa d’exemple un fragment de l’obra de teatre La conferència del saguntí Pepe Alba i els bans en valencià vulgar practicats fins al 1902, els sobrenoms dels comuners, els noms de les estructures hídriques, séquies, braços, garretes, molins, fàbriques d’aiguadent i motors. Acaba estudiant les referències a l’aigua en la parla i les composicions populars (dites, frases fetes, refranys. Embarbussaments, endevinalles i cançons. El tercer treball és «Una mirada des de l’arxiu» de Tàrsilo Caruana. Extrau el llistat de tots els presidents de la Comunitat de Regant des de la seua creació l’any 1901 fins l’actualitat. Segueixen els presidents del Sindicat de Regs, els Presidents honoraris, els Secretaris, els Dipositaris, Dipositaris de fons de permutes, Recaptadors, Jurats, Lletrats, Agents executius, Assessor jurídic, la Comissió projecte de les obres de la Vila en 1901, Censors aprovació de comptes des 1902 a 1925, Juntes directives des de 1901-2014, Empleats amb l’import dels havers, Agutzils-veu pública (1902-1966), Guardes sequiers, Sequier zeladr en 1930, Guardes i Regadors. fa un llistat de tots els pressupostos anuals 1901-2017, un extracte dels punts més importants tractats en les Junts Generals i un llistat dels proveïdors del Sindicat. Acaba fent un inventari dels llibres d’actes de la Comunitat de Regants i dels Sindicat de Regs. El quart treball és «Una mirada interna» de Juan Antonio Pérez Pallarés. L’autor explica: les modificacions de les ordenances el 1988 i el 2012,; les formes de comunicar-se els regadors i els comuners, la salinitat, les permutes, el reg localitzat, la gestió unificada de l’aigua; tracta de la importància de les infraestructures: revestiment de les séquies, els camins, carreteres, vies… amb cadufos i sifons; la gran tasca realitzada pel personal durant els 120 anys; la construccions de les basses per magatzemar l’aigua; les dues seus que ha tingut la Comunitat de Regants: el palau del segle xviii construït pels Burcet al carrer de Sant Francesc (1901 a 1971) i la seu actual situada a la plaça Major; el pleit de 1973 sobre la càrrega per la pèrrdua de terres cultivables; la millora del reg localitzat, les Juntes Inspectores de Taronja… La Comunitat de Regants va a celebrar el cinquanté aniversari de la inauguració de la seu amb la publicació d’un llibre, un fet propi de l’Europa culta i contemporània. Els quatre estudis satisfaran ben segur els comuners i tots els saguntins agraïran perquè tracten assumptes interessants dues vegades mil·lenaris: la propietat de la terra, la domesticació de l’aigua (reg, alimentació, neteja i induústria) i la llegua amb la qual s’ha gestionat el patrimoni natural.