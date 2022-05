«Aún no lo termino de asimilar»

Nervios, emoción y alegría, mucha alegría. Eso es lo que sintieron Claudia Ramón Ferrandis y Maite Nebot Morales cuando recibieron la llamada del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, para comunicarles que habían sido elegidas como las nuevas Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) para este ejercicio 2022-2023. Esta llamada se produjo tras una jornada maratoniana de elección que compartieron con otras tres jóvenes candidatas: Teresa Aparicio Matallín, de la falla Luis Cendoya, Elena Martín Sánchez de El Romano, y Nuria Bueno Caballero de la comisión Plaza Ibérica.

«En un primer momento no me lo creía, es un sueño que tenía desde pequeña que aún no termino de asimilar. Estoy muy ilusionada y con muchísimas ganas de empezar», asegura Claudia apenas 48 horas después de ser elegida.

Esta integrante de la falla La Palmera de Sagunt tiene 26 años, es graduada en Magisterio de Educación Infantil y, actualmente, está estudiando el grado de Magisterio de Educación Primaria con especialización en Audición y Lenguaje. Además, lleva muchos años en el mundo de las fallas pues fue Fallera Mayor Infantil de su comisión en el año 2007 y volvió a reinar, ya como adulta, en 2017, además de haber ocupado varios cargos ejecutivos en su falla. Ahora ha sido elegida para ostentar un cargo al que ya se presentó en junio de 2019 dado que esta era la segunda ocasión que participaba como candidata. «Fue un momento muy emocionante en el que estuve arropada por mi comisión, mis amigos y amigas y mi familia. Estoy muy agradecida y espero representar a El Camp de Morvedre como se merece, además de disfrutar con todo el colectivo fallero y no fallero del gran año que nos espera», afirma la recién elegida Fallera Mayor de la FJFS 2023.

Estará acompañada por la pequeña Maite Nebot Morales que pertenece, desde su nacimiento, a la falla El Palleter del Port de Sagunt a la que ha representado en este ejercicio 2022. La que pronto se convertirá en Fallera Mayor Infantil de la FJFS tiene 12 años y está estudiando sexto de Primaria en el CEIP Tierno Galván, se define como una apasionada de la fiesta pues, tal y como aseguró durante su discurso de presentación, es fallera «de corazón y los 365 días del año». «Sentí mucha ilusión y felicidad cuando recibí la llamada, a pesar de los nervios que acumule durante todo el día. Después me emocioné mucho con las felicitaciones que recibí de todo el mundo y luego pensé que se va a ser uno de los mejores años de mi vida», decía. Ahora, a Claudia Ramón y Maite Nebot, les quedan unas semanas intensas de preparativos hasta el momento de recibir la codiciada banda.

