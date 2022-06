El XIII Concurso de Microrrelatos de Levante-EMV en el Camp de Morvedre ha vuelto a propiciar que cientos de escolares de la comarca hicieran volar su imaginación y dieran forma a los creaciones literarias de 75 palabras o menos. Los escritores Antoni Gómez, Vicent Penya y Roser Furió han escogido los mejores cuentos en valenciano mientras Olga Salar, Ruth M. Lerga y Alberto Rey han valorado los redactados en castellano.

MICROCUENTOS GANADORES:

Una niña llamada Clara malgastaba muchísima agua. Sus padres ya hartos decidieron cortarle el agua, para ver si aprendía. Ese día Clara fue al grifo para beber, pero para su sorpresa, ¡no había agua! Entonces empezó a sentirse mal, pensó que el agua era muy importante para la vida y que no había que malgastarla. Clara aprendió la lección.

En un bosque lejano, vivía un duende llamado Juan. Cada mañana, él y sus amigos los animales iban al río a refrescarse. De repente, un día dejó de llover para siempre. Todos estaban muy preocupados y asustados porque sin agua no podían vivir. Entonces, Juan cantó una canción que hizo que las mariposas aletearan de alegría y así fue como movieron las nubes de agua hacia su bosque hasta que llovió nuevamente.

Es la historia de una gota que nace en una nube y comienza su viaje. Cae en el pico de un enorme pelícano y rodando por el mismo, sigue su caída. Luego se desliza de hoja en hoja en uno de los árboles de un gran bosque, hasta llegar al lomo de una mariquita que, al emprender el vuelo, la lanza hacia la Tierra donde finaliza su viaje, dando vida a un nuevo brote.

El agua se sentía triste porque la gente la malgastaba y no la cuidaba. Un día aparecieron, de repente, tres hermanos con superpoderes, que se llamaban: Cuidadín, Reciclón y Limpito. Mentalizaron a todo el mundo de que el agua es super importante para la Tierra y para sobrevivir. Desde ese día, el agua fue muy feliz porque nadie la contaminaba y la limpiaban, cerraban los grifos cuando no necesitaban más agua en casa.

Alberto todos los días malgastaba agua. Llenaba la bañera, dejaba grifos abiertos… Sus padres decidieron darle una lección. Fue a llenar la bañera, pero no salía agua, probó en los otros grifos y nada. Le dijeron que les habían cortado el agua por malgastarla. Horas después le preguntaron qué sentía y les dijo que no volvería a malgastarla. Sus padres le dijeron que la cortaron ellos, para que viera la importancia del agua para vivir.

Desde altas cumbres nacía un río especial, todos los animales bebían, se refrescaban y hablaban con el agua, que se enfurecía cuando se acercaban cazadores o destructores de bosques con máquinas. Formaba gigantes olas y cascadas que inundaban el bosque y bloqueaban la carretera de acceso, dejando libres cumbres y praderas. Después de algunos años se creó el lago más lleno de vida existente, aislándose así la naturaleza del hombre, que quería destruirla.

Había una vez, unos peces grandes, que estaban malos porque se comían el plástico. Había basura por todas partes, la gente comía y compraba cosas y todos esos plásticos y latas los tiraban al mar. El mar les devolvía la suciedad comiendo peces con sabor a plástico.

Un día de verano había unos niños investigando por el cauce del río seco. Entonces encontraron una roca y uno de ellos dijo “¡Vamos a moverla!”. Al ver que ellos solos no podían empujar la roca, llamaron al padre de uno de los niños para que les ayudara. Cuando quitaron la roca, el agua volvió a correr por el río y, después de resolver el misterio, lo bautizaron como río nuevo.

Había una vez un monje que vivía en un templo en la montaña. Un día el monje se quedó sin agua. Se fue andando dos meses y se encontró con varios obstáculos: Primero tuvo que escalar una montaña, después escapó de una manada de lobos y al final encontró una aldea. Al llegar se desmayó, pero un aldeano le salvó dándole agua.

Yo soy un río, un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles, doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche. Trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas místicas.

Una niña llamada Roser le preguntó a su madre qué era lo más importante para vivir. La madre no sabía la respuesta. Roser pensó en todo lo que hacía un día: Desayunar, lavarse las manos, lavarse los dientes, ducharse, lavar los platos... ¡El agua!, dijo Roser. A partir de ese día, Roser descubrió que lo más importante para vivir era el agua.

Hola Santa, soy Arturo, sé que tal vez mi regalo no sea un juguete, pero para mí y mi familia es esencial. Me gustaría que me trajeras agua. Donde yo vivo, África, es bastante difícil encontrar y tan solo podemos beber unos cuatro vasos por persona. Te prometo que, si me la trajeras, para mi seria el mejor regalo del mundo.

Havia una vegada un rei que tenia tres fills. Un dia el rei ordenà als seus fills que li portaren un tresor. El fill major dugué or i plata. El germà mitjà dugué pedres precioses. El germà menor portà aigua normal i corrent. Tots començaren a riure’s d’ell i ell començà a explicar que sense aigua no hi ha vida. El rei l’escoltà i declarà l’aigua com un miracle.

Paula era una gota d’aigua que vivia a la mar. La resta de gotes deien que no valia per a res i a ella no li agradava que li digueren eixes coses. Un dia es va arrimar a la vora d’un riu molt trista. De sobte aparegué un xiquet que s’estava morint de set, es va beure aquella goteta, la que no volien les altres, i la goteta li va salvar la vida.

EN VALENCIÀ:

Hi havia una vegada un edifici molt gran i va caure una gota d’aigua aleshores l’edifici es va convertir en aigua i en comptes de viure persones començaren a viure peixos.

Hi havia una vegada un gatet molt menudet anomenat Bigotets. Li deien així perquè en nàixer tenia uns bigots gegants, més grans que ell!. Li encantava llegir, però odiava l’aigua. Deia que l’aigua no servia per a res. Però hi va haver dos mesos de sequera horrorosos i els gats del poble estaven quasi morts de set. Després d’un temps tot es va arreglar i Bigotets s’adonà que l’aigua és font de vida.

Un dia una mare estava rentant els plats i, al cridar-la al mòbil es va deixar l’aixeta oberta. Quan va acabar de parlar, la cuina estava inundada i, a més a més, la factura li costaria molts diners. La mare va haver de pagar la factura amb els estalvis i no va poder regar el jardí per no tindre diners per a pagar l’aigua. Aleshores es va tornar molt estalviadora.

L’Aigua va calmar el foc/Va calmar els dies de calor/I va fotre un poc amb la gelor./ Fa uns anys va aparéixer l’aigua,/I ens va salvar de l’escalfor./ Amb uns raigs de sol la fotosíntesi va créixer/ Com si fora un sol./ El gira-sol li va cantar al sol que volia/Descansar, que deixara entrar la pluja i que ploviscara sense parar./Un dia es va alçar i d’un bot va cantar.

Hi havia una vegada una goteta d’aigua que no li agradava viatjar, es quedava amb les seues amigues gotetes en la platja a jugar. Un dia, un núvol molt gran va fer que la goteta pujarà i es ficara dins del núvol. Després el núvol va tirar a la goteta i a mes gotetes a terra. Quan van passar uns dies la goteta va caure al riu. Al final li va agradar viatjar.

Hi havia una vegada un núvol anomenat Kai que necessitava aigua, però estava contaminada. Unes xiquetes anomenades Marta i Inma van veure el núvol i li van preguntar: Qué et passa?/ L’aigua està contaminada./Nosaltres la netejarem, t’ho prometem/ Marta i Inma es van ficar dins de l’aigua per netejar-la i Kai es va posar molt content/ Molt bé, xiques!- Va dir / Gràcies!-Digueren Marta i Inma/El núvol estava molt content!

La gota d’aigua del pou de Benavites es va enamorar d’ una gota del pou de Faura. El pou de Faura el van traslladar a Benavites i la gota de Benavites cada dia l’intentava conquistar fins que la va conquistar i li va demanar ser la seua nóvia. Ella va dir que sí.

L’any passat anàrem a Egipte de viatge. Quan estàvem allí els xiquets ens vam despistar pujant a un tren equivocat i arribàrem a un desert on feia molta calor. Al principi era divertit però, de colp, començàrem a suar molt. Necessitàvem beure aigua però no n’hi havia. Marta va dir: allí hi ha un toll d’aigua! Però era un miratge. En eixe instant em vaig adonar de la importància que té l’aigua per a viure.

Un xiquet anomenat Joan està acostumat a malbaratar aigua per a coses innecessàries, com banyar-se i no dutxar-se. Fins que un dia va aparèixer un Ésser que va dir: - xiquet, vine i voràs que no és bo malbaratar tanta aigua. - Ah! On estem? va dir Joan.-Estem a Àfrica, contestà l’Ésser. - On va aquella gent? -preguntà Joan -A buscar aigua, contestà l’Ésser, i li explicà el valor de l’aigua.

Hi havia un xiquet pobre que vivia en un llac, sense companyia. Un dia decidí treballar de valent amb les sirenes per a netejar la mar i guanyar diners però amb el que guanyaren no tenien ni per a un mòvil. Van trobar un diamant i construir una gran casa en l’aigua per a viure i cuidar la mar, perquè és molt important per als animals i les plantes que viuen allí, sense ella moririen.