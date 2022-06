La rotura de lápidas del cementerio destapa el riesgo de caída de otras 25

El Ayuntamiento de Sagunt alerta del riesgo de caída de cerca de 25 lápidas del cementerio municipal. El consistorio, a través del departamento de Cementerios, ha enviado una carta a las familias afectadas con el objetivo de informarles de la situación en la que se encuentran estos elementos decorativos de los nichos donde descansan sus seres queridos.

De momento, son cuatro las lápidas que ya han caído y con la intención de que la cifra no aumente, el consistorio de Sagunt ha notificado a los implicados para que, en la medida de lo posible, se hagan cargo y actúen.

Esta carta ha enervado a más de uno, que considera que «la responsabilidad es del ayuntamiento», explicaba una vecina a la que se le había caído la lápida de un familiar muy allegado. «A nosotros, funcionarios de la administración local nos han comentado que el problema reside en las juntas de dilatación, a consecuencia de las humedades que presenta la pared por las últimas lluvias, y si es así, el coste de esto debe asumirlo el ayuntamiento. Una lápida cuesta cerca de 900 euros, que no es poco», comentaba una afectada.

Otro vecino señalaba que «no es casualidad que se hayan caído unas cuantas, que otras estén en mal estado y prácticamente todas en la misma zona, «¿no será un problema estructural que ahora quieren repercutírnoslo a nosotros?», se preguntaba molesto otro implicado. «Ahora envían las cartas para no asumir responsabilidades y que quede por escrito que ya nos lo habían advertido, pero las cartas han sido posteriores a la caída de las lápidas», añadía indignado el vecino.

En este sentido, el concejal del área, Javier Timón ha explicado a Levante-EMV que los operarios del cementerio fueron los que detectaron estas deficiencias en la lápidas y que dada la gravedad del asunto, «desde el departamento se encargó un informe técnico para tratar de averiguar el origen de la situación y de inmediato, informamos a los vecinos, en cuanto supimos de qué se trataba». Según el edil del equipo de gobierno, atendiendo a ese informe técnico, el problema reside en «la sujeción de las lápidas, del mármol, que no son las más adecuadas», estudio en el que «se descarta que se trate de un problema estructural».

Sin embargo, los vecinos alegan que al caer la pieza de mármol, también se lleva detrás parte de la pared, una hecho que según explicaban los técnicos al concejal se debe a que «los tacos o los tornillos se pusieron al filo, lo que acaba arrancando parte del muro».

Por otro lado, el concejal Javier Timón añadía que esta problema no se ha detectado en la parte vieja del camposanto, por lo que no se puede achacar a un posible desgaste o deterioro de la pared por el paso de los años. La zona donde se centra la problemática «es relativamente nueva, tendrá unos diez años», aclaraba el edil socialista.

Tras las inspecciones realizadas por los operarios municipales, ya se han empezado a arreglar algunos nichos, otros permanecen sin lápida a la espera de la decisión del ayuntamiento de pagar o no, según algunos afectados, quienes han visto cómo se rompía a trozos la lápida de un ser querido. «La suerte es que no ha pasado nada y no le ha caído a nadie en la cabeza», comentaba otro vecino.