La Sareb ha ofrecido a las casi 60 familias afectadas por un desalojo en Sagunt la posibilidad de comprar o alquilar las viviendas; así lo han confirmado fuentes de la sociedad estatal a Levante-EMV. En caso de no aceptar ninguna de las dos, Sareb explica que se dará un tiempo prudencial a los afectados para encontrar una vivienda alternativa y se ha paralizado la orden de desalojo en menos de un mes.

El caso de estas familias, del residencial Zarabanda, parte de una estafa por parte de la constructora que levantó las viviendas. Európolis nunca sacó los contratos de estas personas a escritura pública, y tampoco lo hicieron las siguientes gestoras como RKS Real Estate. Tras el traspaso la constructora quebrada rescatada por la Sareb por un total de 8,5 millones de euros, el juez del juzgado de primera instancia número dos de Sagunt decidió comprobar los contratos de los inquilinos, y al ver que no se elevaron a escritura pública los declaró nulos. Por lo tanto, las 61 familias del residencial fueron declaradas técnicamente como okupas en sus casas.

Una sentencia dictada el pasado 23 de mayo instaba a las familias a desalojar el residencial en el plazo de un mes. Si no, se dictaría una orden de desahucio contra los inquilinos, muchos de ellos niños y niñas. Tras conocerse esta situación, la Conselleria de Vivienda y la Sareb mantuvieron varias reuniones en las que analizaron el perfil de las familias afectadas. En base a esto se ha decidido ofrecer la posibilidad de comprar o alquilar las casas a los vecinos que estuvieran interesados.

«Hemos pedido al juzgado que paralice las actuaciones y nos dé un tiempo para analizar la compra con los vecinos y vecinas, o si no la posibilidad de cerrar un alquiler. Si no estuvieran interesados en ninguna de ellas sí que daríamos un tiempo para que puedan abandonar las casas. Así damos opciones para ver qué les encaja y a los que no que tengan un tiempo para poder irse», dicen desde la Sareb.

Desde la sociedad estatal insistieron en que los vecinos «son víctimas de estafa, porque no se sabe dónde está ese dinero de los alquileres que pagaron a la constructora y a las gestoras». Por ello, tras mantener una reunión con Vivienda y valorar opciones han decidido ofrecer a los inquilinos la posibilidad de quedarse comprando o alquilando los edificios.

Se trata de la segunda ocasión en la que Vivienda y Sareb se sientan a negociar por una vivienda de Sagunt. Recientemente conselleria aplicó el derecho de tanteo para comprar las casas de los vecinos y vecinas de La Pinaeta. Este caso, además de dar la posibilidad de tanteo, «se trataba de familias con un perfil más vulnerable y, sobre todo había 20 viviendas vacías que podíamos rehabilitar para sacarlas en régimen de alquiler asequible y mejorar el parque de vivienda», remarca Aguilar.

La reunión celebrada ayer se trataba de uno de los encuentros periódicos en los que Vivienda y Sareb dialogan. La Sareb en la Comunitat Valenciana tiene 8.530 viviendas, 2.438 inmuebles terciarios (como participaciones en la propiedad de hoteles, por ejemplo), 4.884 viviendas en construcción y 6.819 solares para empezar a construir. Además, el banco malo posee 8.395 anexos, como trasteros o plazas de garaje. En total 31.066 propiedades en toda la C. Valenciana. El parque público de vivienda se sitúa en unos 15.000 inmuebles.

Desde la sociedad estatal recordaron que, aunque tienen el mandato de recuperar la deuda avalada por el Estado -es decir, por todos los contribuyentes- intentan compaginar esta realidad con «alquileres sociales en caso de que las familias afectadas sean especialmente vulnerables» y en la medida de lo posible «buscar soluciones alternativas con la Conselleria de Vivienda» como ha sido este caso. La sociedad ha cedido para su función social 130 viviendas a la Generalitat.