El festival internacional de percusión afrobrasileña Percumon vuelve a Sagunt este fin de semana (3, 4 y 5 de junio). Se trata de la séptima edición que volverá a acoger talleres, conciertos y el gran desfile de batucadas, entre otras actividades, pero que también presenta cambios, como la sede del evento que será en los jardines de la Gerencia.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la concejala de Cultura, Asun Moll y el concejal de Juventud e Infancia, Guillermo Sampedro han presentado junto al director de producción del festival, Fede Rich y el director comercial del festival, Damián Ordóñez, la programación de la edición de este 2022.

Moreno ha agradecido el trabajo a la organización del festival y a todos los actores y departamentos del Ayuntamiento implicados: «Hay otros elementos extra que es encontrar esos nichos donde existe ya un sustrato local que puede hacer prender mecha y donde, además, podemos encontrar el potencial de crecer, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional e internacional. En el ámbito de la percusión, aquí ya teníamos un grupo de gente muy interesado promoviendo, formando y aprendiendo en este campo. Se encontró esta posibilidad de crecer a través del festival Percumon y lo que hemos obtenido es ese aprovechamiento máximo de nuestro potencial. Es un nicho que no está tan explotado, que no es tan habitual en otras zonas y donde nuestra ciudad puede jugar un papel imprescindible».

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de los departamentos de Alcaldía, Cultura, Juventud e Infancia y Turismo del Ayuntamiento de Sagunt y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

El Teatro Romano de Sagunt acogerá la gala de bienvenida y posteriormente se sucederán las actividades en el recinto del festival, como talleres artísticos infantiles y de percusión, conciertos y el tradicional gran desfile, este año, por la Avenida 9 de Octubre.

En ese sentido, la concejala delegada del departamento de Cultura, Asun Moll, ha hecho referencia a Percumon como un «festival de mucha repercusión», ya que «es uno de los mejores festivales de percusión a nivel nacional y con una repercusión internacional considerable.».

Por el espacio habilitado en los Jardines de la Gerencia pasarán más de 500 percusionistas procedentes de todo el mundo, que participarán de este evento «comprometido con el tambor y con la sociedad» y que tiene un carácter familiar. En el espacio de conciertos actuarán de manera gratuita para el público Amazonians, Jamaleonics y Lidia India e Latexo. Los talleres correrán a cargo de Nacho Saulquin, de Siete Octavos, desde Argentina; Adriana Portela, de Banda Didá, desde Brasil; y Jair Rezende, de Timbalada, también desde Brasil.

Atracción turística

En el gran desfile, uno de los mejores de España, participarán más de 25 batucadas, animadores y entidades locales.

Por otro lado, la cita volverá a convertir a Sagunt en un destino turístico especial y de interés durante el fin de semana.