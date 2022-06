Nuevo freno a la salida del agua del marjal

A los problemas de inundaciones que han padecido los agricultores del marjal norte de Sagunt a causa de la indefinición en las competencias de la regulación de las aguas del humedal que llegan a la Gola de Quartell, ahora se suma la instalación de una reja que, según los labradores, «frena la salida natural del agua de esta zona de cultivos al mar».

El tema es que «este mecanismo retienen todos los sedimentos que porta el agua formando un barrera que obstaculiza su salida, es decir, en plata, que en la reja se queda todo atascado y el agua no pasa, y encima, si se emboza, no la podremos tirar al mar», explicaban los agricultores de la zona de Realenc, partida de las últimas que quedan cultivadas en el humedal del norte.

Ante este escenario demandan a la conselleria o al ayuntamiento, «a quien competa», decían, «que ponga solución de forma inmediata, ya que obstaculizar la salida del agua puede volver a generarnos problemas que den al traste con nuestras cosechas».

La concejala de Agricultura de Sagunt y presidenta del Consell Local Agrari , Ana María Quesada, aseguraba estar al corriente de lo que ocurre. «Estamos haciendo un seguimiento de la situación para que el organismo competente en este materia, bien sea, Aguas de Sagunto o la propia conselleria busque una alternativa al problema». «Con este tema estamos muy encima, no nos descuidamos», añadía , incluso reconocía que la Guardia Rural está vigilante de que no vaya a más y se formen tapones, ya que «si la gola no desagua bien, no sale todo el agua que debe salir», comentaba la edila socialista.

En cuanto a las competencias en la Gola y en concreto, respecto a la regulación de la aguas del marjal, Quesada revelaba que será un consejo el encargado y competente, un órgano que está a punto de conformarse, adelantaba la concejala.