Las personas ucranianas acogidas en nuestro municipio siguen necesitando de recursos y alimentos para poder subsistir. Por este motivo, desde el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt, parte de la comarca y la asociación HelpUcrania, se ha puesto en marcha una nueva campaña de recogida de alimentos no perecederos como leche en polvo, latas en conserva, cacao y café soluble, verduras enlatadas, miel, azúcar, legumbres, arroz y harinas, entre otros, que finalizará 17 de junio.

La recogida se realizará exclusivamente en los centros de educación infantil y primaria públicos de la ciudad., una nueva acción solidaria con la que se «pretende conseguir un impulso y un remanente para abastecer a los servicios sociales de la comarca y poder afrontar el verano de una manera más digna para todos y todas», explicaban desde las entidades colaboradoras. «Creemos firmemente que es importante no olvidar que la guerra desgraciadamente todavía no ha terminado y que las necesidades siguen patentes tanto en Ucrania como en nuestra comarca. En este sentido, desde Servicios Sociales no podemos mirar hacia otro lado, es nuestra obligación velar por el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas. Y creemos que la nueva campaña de recogida de alimentos, va aliviar un problema de escasez de alimentos en muchas dependencias municipales comarcales», declaraba el concejal , Alejandro Sotoca.

Gala benéfica

Con esta misma finalidad, apoyar al pueblo ucraniano, se ha organizado una gala benéfica «Música por Ucrania», que tendrá lugar el próximo domingo, 12 de junio, en el Teatro de Begoña a las 19,30 horas. La entrada costará 10 euros, dinero que se destinará a los damnificados de la guerra. Un evento que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt y un colectivo de empresa, además de la asociación HelpUcrania.