El robo de cable de cobre en Almardà no ha sido el único reciente en la ciudad. Ayer mismo, los vecinos del barrio de Les Penyetes amanecieron viendo cómo litros y litros de agua de la fuente pública se desperdiciaban debido a que el grifo había desaparecido. «No sé si era de acero o de bronce, pero es un grifo que no vale ni 15 euros», aseguraba el concejal de Mantenimiento, Pepe Gil. Frente a lo que se pueda pensar, esto no es la primera vez que ocurre . Hace poco, la zona de los paelleros de Sant Cristòfol estaba sin grifos porque los habían robado.