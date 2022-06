EU rechaza la idea de trasladar la ZAL de València a Sagunt

La diputada saguntina de Unidas Podemos, Roser Maestro, ha asegurado en el Congreso que su grupo seguirá rechazando las «ideas felices» de otros partidos para tratar de «endosar» a ciudades como Sagunt grandes infraestructuras «que la oposición de la ciudadanía y las sucesivas sentencias judiciales han impedido que se construyan a la fuerza en el puerto de València, como es el caso del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)».

Maestro respondía así en el pleno de la Cámara Baja a la moción defendida por el Grupo Plural a través de su diputado Joan Baldoví para solicitar a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) que no recurra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula ese Plan Especial y para que se estudien alternativas para esta infraestructura en lugares fuera de València como Sagunt.

«El señor Baldoví nos trae una moción con la que podríamos estar casi en su totalidad de acuerdo, aunque no lo será al cien por cien», dijo. «Desde EU entendemos que convertir València en una ciudad amable y habitable no tiene que pasar necesariamente por llevar sus vergüenzas y miserias a la ciudad de al lado, en este caso, Sagunto. El desarrollo sostenible pasa por no hacer la ZAL ni en València ni en Sagunto. De lo contrario, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Le damos a Sagunto lo que no quiere València. Además, Sagunto cuenta con un paraje importantísimo como la marjal dels Moros, zona ZEPA y dentro de la Red Natura 2000 desde 1996, ZEC y LIC desde 2015. Por tanto, reclamamos un poco más de prudencia a la hora de ir proponiendo lugares para la instalación de la ZAL del puerto, y solidaridad y empatía con las ciudades. Que seguramente, las razones por las cuales València no quiere la ampliación son las mismas por las cuales tampoco la querrá Sagunto. Es decir, no tirar balones fuera ni trasladar el problema de València a Sagunto».

Maestro recordó que en IU «fuimos de los primeros en oponernos junto a la ciudadanía contra la ampliación del Puerto de Valencia» y, del mismo modo, «nos situamos en contra de esta ZAL. Compañeros de EU de la ciudad de Valencia lo denunciaron en el consistorio valenciano desde el primer momento».