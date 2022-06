«Las excusas no solucionan el mal estado de las playas»

«Un año más las excusas del gobierno tripartito de Sagunt no solucionan el mal estado de las playas y la falta de previsión para mejorarlas». Así se expresa el portavoz del PP, Sergio Muniesa, respecto a la situación en la costa norte de la ciudad. «Por tercer año consecutivo comienza la temporada sin una sola actuación que elimine la acumulación de piedras en la playa de Almardà y con las excusas del tripartito para justificar su inoperancia», añadía.

Aunque desde el gobierno local se ha llegado a hacer pública la previsión municipal de que habrá una intervención del ayuntamiento y de Costas este mes de junio, el popular lo cuestionaba. «Sin temor a equivocarnos, las playas van a seguir manteniendo su deficiente situación por su propia incapacidad para encontrar soluciones y la pasividad de Costas», decía recordando «el alto escalón existente junto al mar que convierte en misión imposible a muchos vecinos el entrar y salir a solas» y considerando que «i el año pasado ya estaban impracticables, lo de este año es demasiado». Además de resaltar que los socialistas «comparten la responsabilidad de todas las administraciones», reprochaba que el gobierno central no destinara a Sagunt «ni un solo euro de los 12´3 millones anunciados» para paliar los daños de los últimos temporales.

El edil de Playas, Roberto Robvira, ha confirmado a Levante-EMV que Costas se ha comprometido a actuar en el litoral norte de Sagunt y el ayuntamiento le ha solicitado actuar de motu propio con sus medios. Aunque admitía no poder precisar más datos de cuándo se harán estas intervenciones, apuntaba que «desde una perspectiva legal no se puede actuar en las playas del norte hasta el 1 julio a no ser que el servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de Medio Ambiente informe favorablemente a la Demarcación de Costas por el periodo de anidación del Chorlitejo patinegro, un ave protegida, ya que son playas de especial protección N1 según el catálogo de playas del Pativel».