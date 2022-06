La oposición anuncia que el nuevo pabellón del Port estará listo en otoño

La finalización del nuevo pabellón frente al cementerio del Port de Sagunt, que se empezó a construir en 2010, ha sido un aspecto peliagudo durante este tiempo, ya que no pocas voces, la mayoría autorizadas, ponían en duda que las obras se acabaran algún día.

Eso cambió en octubre de 2020, cuando la constructora Vito se hizo cargo del enésimo contrato lanzado para este proyecto ideado bajo el endeble paraguas del Plan Confianza o Plan Camps. En ese contexto resulta más llamativo que la oposición, concretamente Iniciativa Porteña, anunciara ayer que el pabellón estará disponible a partir del próximo otoño.

Fuentes del gobierno municipal confirman que «el plan es que la instalación esté lista entre octubre y noviembre, aunque ya es un éxito finalizar esta obra, que a las complicaciones de cualquier proyecto suma los 10 años de paralización de los trabajos y la reciente crisis de precios y suministros».

Desde IP, mientras, su portavoz, Manuel González, explica que «tras comprobar in situ los avances de los últimos meses, la dirección de obra nos dijo que estaría terminado entre septiembre y octubre». El portavoz segregacionista recuerda que la voluntad de su formación era construir el pabellón en la parcela del Fornás para consolidar esta zona como un gran centro deportivo. Sin embargo, la negativa del PP llevó la instalación hasta su actual ubicación, aunque IP ya advirtió que «el presupuesto era insuficiente, como ha quedado demostrado», pues el ayuntamiento ha tenido que incorporar cerca de 1 millón de euros de fondos propios para completar los 3,4 millones procedentes de las arcas autonómicas.

González no ha dudado en señalar su «satisfacción» por el avance de las obras en estas instalaciones de «máximo nivel, con espacios para ruedas de prensa, zona VIP, vestuarios para entrenadores, equipos árbitros, zona para personas con problemas de movilidad» y capacidad para 3.200 espectadores, 2.200 sin contar las gradas supletorias.

Reprimenda

El portavoz de IP enmarca esta «visita improvisada» al pabellón, en la que «cumplí estrictamente las medidas de seguridad», dentro de «nuestra labor de fiscalizar y controlar los proyectos que se desarrollan en el municipio», así que considera «absolutamente inaceptable», que «la alcaldesa en funciones, María José Carrera, me reprendiera porque, según me indicó, para visitar obras municipales tengo que pedir permiso a los responsables políticos», afirma en un comunicado. Aún así, la misma edil Maria José Carrera negó luego a Levante-EMV que esa conversación «privada» se produjera en esos términos de darles o no autorización previa y lamentó esos comentarios.