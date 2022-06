Absuelta la única sospechosa del robo en el Port de un reloj valorado en 14.900 €

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la denuncia presentada por un vecino del Port de Sagunt que en diciembre de 2017 sufrió el robo en la calle y a plena luz del día de su reloj valorado en 14.900 euros. Fue en la calle Jerónimo Roure y el hombre llegó a identificar a la supuesta autora en dependencias policiales por una fotografía, pero la falta de reconocimiento personal, motivada también por la ausencia de la sospechosa en los juicios, hicieron a la Audiencia Provincial y ahora al Supremo exculpar a la denunciada, que había sido condenada en primera instancia.

En el relato de hechos avalado por los dos últimos fallos se reconoce que la víctima fue abordada por una mujer que le dijo: «Voy recogiendo dinero para los niños pobres. Llevo toda la mañana y nada. A ver si usted es tan amable de ayudarme». El denunciante le dio 8 euros y, tras firmarle en una hoja, la mujer le pidió el DNI, al tiempo que le cogía la mano y le decía: «Ay, caballero, si toda la gente fuera como usted la cosa funcionaría mejor y no habría tanta miseria. Pido dinero y no me hacen caso y usted me ha atendido bien. Me ha caído muy bien y si necesita una mujer yo voy a complacerlo», logrando distraerle para coger el reloj marca Rolex, tasado en 14.900 euros, que el perjudicado llevaba en su muñeca izquierda.

El juzgado de lo penal número 11 de València fue el que condenó a la sospechosa, pero las dos posteriores sentencias apuntan que «el reconocimiento en dependencias policiales, tal y como repetidamente ha señalado este Tribunal Supremo, no tiene la consideración de un medio probatorio apto para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia».

Otros argumentos que acompañan a la exculpación de la mujer son que «no fue hallada en las proximidades del lugar en el que se cometió la sustracción, ni observada allí por ningún otro testigo, ni le fue intervenido en su poder el objeto sustraído, ni, cabe añadir, pudo ser reconocida en el acto del juicio oral, que se celebró en su ausencia».

Fuera de España

Además, durante la fase de instrucción, la sospechosa defendió que ni siquiera se encontraba en España, así que «no puede descartarse de un error involuntario en la identificación fotográfica».