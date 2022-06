El cese del administrador de una finca del Port acaba en comisaría

Los conflictos vecinales se mueven en un terreno del que, en menor o mayor medida, es muy difícil escapar, aunque pocas veces hasta el punto de acabar en comisaría y en el juzgado. Así ocurrió en una finca del Port de Sagunt con cerca de una treintena de viviendas, donde la reunión para aprobar el cese de la administradora acabó con una agresión a la abogada, que representaba a una parte de los vecinos. Una patrulla de la Policía Nacional tuvo que intervenir y la letrada no dudó en presentar la denuncia.

Según declaró en su acusación, tras ser advertida de la responsabilidad penal a la que se enfrentaba en caso de no decir la verdad, en la reunión «hubo situaciones de tensión» y la acompañante de la administradora, que era su hermana como propietaria de una de las viviendas, llegó presuntamente a coger del brazo a la abogada, que insistió en que se sentía coaccionada y consiguió liberarse.

El clímax llegó en el momento de las votaciones del cese, que la letrada se encargaba de contar. La denunciada le pidió participar y que le fuera diciendo los datos. Como a la administradora no le cuadraban, reclamó las delegaciones que se habían recogido y preguntó por varias puertas, a lo que la abogada le manifestó que no se había dicho que esos propietarios habían delegado su voto, así que no se podían añadir una vez realizado el recuento.

Ahí fue cuando, supuestamente, la denunciada, de forma agresiva, le cogió con una mano los folios que la letrada portaba pegados a su pecho y, con la otra mano, le apretó el hombro al tiempo que estiraba de él, causándole diversos daños, según siempre la denuncia presentada en la comisaría de la Policía Nacional.

Varios vecinos tuvieron que intervenir para controlar a la presunta agresora, mientras la víctima se dirigió al centro de salud, de donde salió con un parte médico. Además del dolor en el hombro, que le siguió molestando durante más de una semana, la letrada reconoció que nunca había vivido un momento así en su carrera profesional y, según añadió en su acusación, no se pudo defender ante la agresividad de la administradora, a la que le «tiene miedo por lo que no quiere que se acerque a ella», según el atestado policial.

Mientras los vecinos todavía tratan de dar oficialidad al cese de la administradora, tal y como se votó en la reunión, muchos propietarios de la finca ya temían que este conflicto acabara así, después de iniciarse hace cerca de tres años cuando la nueva administradora se hizo cargo del servicio en esta finca donde hay varias segundas residencias.

Entre las acusaciones por su «mala gestión» destacan la falta de transparencia a la hora de facilitar la documentación, la información de dudosa veracidad que traslada a los vecinos, la generación de conflictos con los propietarios que cuestionan sus métodos e incluso la aportación de firmas «discrepantes» para conseguir la delegación de votos.

Agresividad y faltas de respeto

También la gestión económica se ha puesto en cuestión, aunque las gotas que colmaron el vaso fueron «las faltas de respeto, los insultos y la agresividad» que mostró la administradora en varios episodios, según la versión de estos vecinos.