La comarca se queda a la cola valenciana en agricultura ecológica

El Camp de Morvedre apenas tiene 181 hectáreas certificadas como agricultura ecológica, según un reciente estudio publicado con datos de 2021, que sitúa a la comarca en el quinto peor puesto valenciano en este tipo de producción agraria. «Son poco accesibles», justifica el presidente de la asociación de agricultores en Sagunt, Francisco Campillo, quien añade que uno de los primeros problemas es que «no se puede regar el campo con el agua del sindicato de riego, porque tiene abono y uno de los requisitos es que solo se utilicen productos orgánicos».

En este trabajo del ‘Comité d’ Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana’ se precisa que casi dos tercios de esa superficie agrícola ecológica se corresponde con cítricos (116 hectáreas), principalmente naranjas y mandarinas, mientras que también tienen presencia en este listado las casi 22 hectáreas de hortalizas, las 9 de aguacates o las 7 de granados, según los datos para el Camp de Morvedre.

Uno de los pocos productores y comercializadores que apostaron en Sagunt por la agricultura ecológica fue Naranjas Ché Cooperativa Valenciana, cuyo presidente, Guillermo Antelo Mencheta, reconoce que «una de las principales barreras es que no mucha gente puede permitírselo. La mayoría de propiedades son minifundios y tienen difícil aislarse de la contaminación vecinal o encontrar una alternativa al riego comunitario».

Tres años de espera

Otro obstáculo que puede resultar insalvable son los gastos de certificación y mantenimiento, que no empiezan a amortizarse hasta un tiempo después. Antelo Mencheta explica que «en nuestro caso, que son especies leñosas, el primer año ya tienes que cumplir toda la normativa, pero todavía no te dejan vender el producto como ecológico. El segundo y tercer año todavía se consideran de reconversión y hasta el cuarto no se puede utilizar el certificado».

Esta cooperativa empezó con la agricultura ecológica en 2005, cuando se vio como «una oportunidad de diferenciarse y añadir valor añadido al producto». Casi dos décadas después, esta apuesta ha pasado a ser fundamental en la viabilidad del sector, según insiste Guillermo Antelo, ya que «lo demanda Europa». En el caso de Naranjas Ché, las parcelas que cuentan con certificado se extienden por algo más de 32 hectáreas de terreno en Sagunt.

Sobre la diferencia con otras comarcas, como Utiel-Requena que encabeza la tabla autonómica con casi 26.000 hectáreas ecológicas o, sin ir más lejos, l’Alt Palància con 8.300, Campillo apunta que «en todos los sitios es igual de costoso y difícil de llevar, pero en algunas zonas tienen más fácil encontrar el regadío solo con agua, porque se abastecen de acequias».