N’hi ha diverses maneres per a que un poble puga manifestar la seua estima a u dels seus. I una de les més directes, l’han fet palesa els veïns de Benavites, fent costat a l’homenatge pòstum al qui fora gran figura de la galotxa, Josep Gollart, al qui l’Ajuntament i els jugadors de pilota del poble, li han dedicat, en fer oficial que un dels carrers cèntrics del poble, porte el seu nom.

I quan eixe tipus de recolzar la memòria es fa amb l’estima i la sinceritat, que vam apreciar per part de tot el veïnat, te n’adones que ‘el Zurdo’ Gollart, apart de les condicions esportives, que les tenia, tot i ser un llaurador dels tants que, en la seua època, compaginaven la pilota amb la seua tasca amb la lligona, o el cabàs i les ‘alicates’ de collir taronja, era molt valorat al seu poble.

I també s’ha demostrat que, de vegades, tampoc és tan difícil que els polítics estiguen en sintonia amb els ciutadans. I que les autoritats han entés que un pilotari, que donà molta glòria al nom del seu poble, per tota la geografia valenciana, i que tingué la fatalitat de que la pandèmia i una greu malaltia se l’emportaren, quan encara li quedava molta vida per davant, no podia anar-se’n, sense que els seus amics i veïns, que tant l’aplaudiren en vida, l’acomiadaren com es mereixia, amb les ovacions que dissabte van sonar, en descobrir la placa que perpetua la seua memòria, al carrer que des d’ara porta el seu nom.

Fins a sempre ‘Pepito’.