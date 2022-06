El Atlético Saguntino rompe con el nuevo grupo inversor

La directiva del Atlético Saguntino ha convocado a sus socios tras romper las negociaciones con el nuevo grupo inversor que iba a garantizar la viabilidad del proyecto en Segunda RFEF. La convocatoria es en el Consell Agrari para el 7 de julio, cuando el mandatario rojillo, Juanma Domingo, ha pedido «máxima asistencia, porque explicaremos novedades importantes».

Aunque se reserva los detalles para los socios, el presidente saguntinista adelantaba ayer a Levante-EMV que las negociaciones estaban muy avanzadas, pero «vimos puntos que no interesaban, ni eran buenos para el club». En cualquier caso, Domingo insiste en que en la asamblea se explicará pormenorizadamente la situación y se presentará el proyecto tanto deportivo como económico para la próxima temporada

Otro cabo suelto en el proyecto rojillo es «la subida de la subvención del Ayuntamiento de Sagunto», que este año ya está concedida y asciende a 75.000 euros. Domingo añade que «nos consta que se está trabajando por un patrocinador principal y en la asamblea también diremos cosas importantes al respecto».

Mejoras del campo

Otro de los temas que tiene pendiente el club rojillo son las mejoras en el campo de Nou Morvedre, que ha condicionado mucho los partidos de la temporada de los de Vicente Mir, ya que ganaron más partidos a domicilio que en su propia casa debido a las malas condiciones del actual césped.

Respecto a este tema, Domingo expresa que: «Teniendo unas instalaciones como las tenemos pues se complica todo, incluso la liga y el disputar el ‘play off’ como nos ha pasado esta temporada. Este año hemos sufrido mucho por el tema de tener muchas lesiones de jugadores debido al mal estado del terreno de juego. Al final eso influye mucho y esperemos que este año lo solucionen pronto y hagamos una buena temporada», decía.

Cabe recordar que, tras las demandas del club, se firmó hace meses un principio de acuerdo en el que el campo «fue cedido» por la Federación al Ayuntamiento de Sagunt para que tuviera la potestad de hacer las mejoras pertinentes en el terreno de juego de los rojillos. De este modo, la Federación de esta manera se exime de pagar las mejoras, pues éstas correrían a cargo del consistorio. El presidente saguntino, cuenta a este respecto que: «Me consta que el concejal de Deportes, Javier Timón, está llevando el tema con la Federación y esperemos que pronto se solucione el tema documentos para que el ayuntamiento adquiera las propiedades a modo cesión, lo pueda considerar municipal y a partir de ahí hacer las mejoras».

«No deben demorarse»

En este sentido recalca: «Estos trámites no deben demorarse porque nos metemos en temporada y el césped no está apto para la categoría de Segunda B. Esperamos que lo cambien pronto, tanto el césped como el resto de necesidades, es decir el tema de las gradas, los vestuarios, etc. Hay mucho que mejorar, pero la actuación sobre el terreno de juego es una necesidad para empezar la temporada».