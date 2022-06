La directora general Teresa Garcia está dispuesta a coger el escaño que deja Oltra

La actual directora general de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, la saguntina Teresa Garcia, está dispuesta a dejar este cargo y a coger el acta de diputada autonómica que queda libre tras la dimisión de Mónica Oltra, de acuerdo con la lista electoral presentada en su momento.

Así lo ha asegurado Garcia a preguntas de Levante-EMV, tras recalcar que "no hay nada seguro aún, pues todo está a expensas de lo que decida el partido".

La nacionalista admitía que se trata de dos responsabilidades incompatibles y que ella es partidaria de "ser consecuente y cumplir el mandato que le dieron los votantes, cuando se presentó en la candidatura autonómica", si bien reconocía que "le sabe fatal llegar a hacerlo en las actuales circunstancias, pues lo que le ha pasado a Mónica Oltra es tremendamente injusto y hay que reconocer que es muy valiente apartándose a un lado", decía resaltando que apoya totalmente el comunicado de apoyo emitido por Compromís per Sagunt.

La también exedi de Sagunt subraya que su regreso a Les Corts como diputada no la apartaría del todo de su tarea actual ya que "parte del trabajo pendiente en la dirección general va a ir allí, como es el caso de la modificación de la Ley de Cooperativas. Por tanto, desde el parlamento podría seguir haciendo ese trabajo y no me iba a deligar de la labor que estamos haciendo en la Conselleria de Economía".