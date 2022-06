Las «exigencias inasumibles» enfrían el acuerdo por el Nou Morvedre

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Sagunt y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la cesión al consistorio de las instalaciones del Nou Morvedre sigue su tortuoso camino, que ahora pasa por un distanciamiento de las posiciones después de las «exigencias inasumibles» de última hora que el organismo presidido por Luis Rubiales ha querido incorporar al convenio.

Según apunta el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, hace unos días se remitió el borrador completamente modificado con respecto a la primera propuesta de la RFEF. «Después de pasar unos días sin respuesta, les metimos prisa y finalmente nos han mandado unos cambios, que incluyen una serie de requisitos con las instalaciones y el mantenimiento que el ayuntamiento no puede asumir», apunta el socialista en palabras a Levante-EMV.

Timón detalla que «nos piden cosas que ellos no han cumplido durante años, como disponer de un plan de autoprotección». De esta forma, según insiste el edil, «lo que tiene que ser un convenio de cesión lo quieren convertir en un contrato de servicios y eso no es lo que acordamos». Así, los técnicos municipales están redactando una respuesta en la que «sí asumimos algunos de estos compromisos, como mantener el estadio limpio, pero no todas las exigencias», que la RFEF ha trasladado en el último momento.

Cabe recordar que la urgencia por suscribir este acuerdo es que de él depende la necesaria sustitución del césped artificial del Nou Morvedre, para la que el ayuntamiento ya tiene fondos consignados. El terreno de juego ha sido la principal reivindicación durante los últimos tiempos, después de que haya superado con creces su vida útil y el deterioro ya se deje sentir desde hace tiempo.

Subvención de 100.000 euros

Otra cuestión pendiente de desbloquearse es la subvención municipal, que no podrá hacerse efectiva hasta que el Atlético Saguntino salde sus deudas con Hacienda. En este sentido, Timón apunta que «las últimas noticias es que esperan solventarlo pronto». Sobre este tema y además de los 75.000 euros concedidos de forma directa como subvención nominativa para este año, el concejal de Deportes se muestra dispuesto a cumplir el compromiso de la anterior corporación para premiar el ascenso a Segunda RFEF con un aumento de la ayuda, ya para este año, hasta los 100.000 euros.

El Saguntino ya sabe sus rivales en Segunda RFEF

El Atlético Saguntino ya conoce los rivales con los que se encontrará la próxima temporada en Segunda RFEF. Encuadrados en el grupo 3, que engloba a valencianos, catalanes, aragoneses y baleares, los rojillos se medirán con Hércules CF, UD Alzira, Valencia Mestalla, AE Prat, CE Manresa, Lleida Esportiu, RCD Espanyol B, Terrassa FC, UE Costa Brava, UE Olot, CD Ebro, CD Teruel, Deportivo Aragón, CD Ibiza-Islas Pitiusas, RCD Mallorca B, SCR Peña Deportiva y SD Formentera.