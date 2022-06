Sant Joan vuelve a llenar las playas

La Noche de Sant Joan volvió a llenar las playas del Camp de Morvedre y no faltaron hogueras sobre la arena, pese al intenso calor y a que Costas las prohibió ya desde hace años, como admitían a Levante-EMV desde la delegación de Playas de Sagunt.

Tras dos años de pandemia, las previsiones se cumplieron y la afluencia fue masiva, sobre todo, en el Port de Sagunt y Canet d’ en Berenguer, donde estaba prevista animación y distintos espectáculos, además de castillos de fuegos artificiales.

En el Port incluso se cortó al tráfico la avenida del Mediterráneo para velar por la seguridad de los peatones.

Para minimizar la suciedad, desde la empresa municipal que se encarga de la limpieza en Sagunt, la SAG, se repartieron por primera vez cientos de bolsas de basura junto a las postas de socorrismo; un servicio de salvamento que también prestó servicio de noche y hasta las 4 de la madrugada «para evitar cualquier percance», como remarcaba a Levante-EMV el concejal de Playas y de la SAG, Roberto Rovira.

En ambos municipios se pusieron en marcha dispositivos especiales de vigilancia por parte de las Policías Locales y en Sagunt no faltó Protección Civil. Como aseguraba la edil de este departamento en Sagunt, Natalia Antonino, los agentes no solo iban a velar por la seguridad, sino a controlar que no se introduzcan objetos punzantes ni peligrosos a la arena.

El alcalde de Canet, Pere Antoni, remarcó poco antes de la celebración que la playa «es un espacio natural que hay que proteger, donde no están permitidas las hogueras» y que la Policía Local iba a tener en marcha un dispositivo junto al mar.

En la capital comarcal, la programación festiva se reforzó respecto a otros años e incluyó batucada, corrrefoc, castillo y una verbena con la orquesta Euforia. Además, con la colaboración de la Asociación Help Ucrania, se recogieron alimentos no perecederos, medicamentos y otros materiales para los afectados por la guerra.

En Canet, la celebración se abrió con una exposición de óleos y fotografías en la Casa dels Llano, a cargo de Felipe Noguera y Flora y Dolores Rubio, el pasacalle de la Rondalla de Canet, el castillo de fuegos artificiales y una macrodiscomóvil que permitió olvidar por momentos la larga pandemia; todo, poco antes de los actos taurinos que hoy animarán la localidad con entrada matinal, encierro de reses por la tarde y dos toros embolados .

ganas de pasarlo bien junto al mar.