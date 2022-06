En plena oleada de críticas vecinales y políticas por la suciedad que presentan varios barrios de Sagunt, el alcalde, Darío Moreno, ha pedido un «voto de confianza» a la nueva gerencia de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), que iniciará su gestión la próxima semana. «Nosotros también creemos que podemos mejorar la limpieza de las calles y por eso planteamos cambios» en la empresa municipal, que «los partidos nos bloquearon un año», explica el socialista.

En cualquier caso, el alcalde precisa que en esta transición «se hace la misma limpieza urbana en todo el municipio, con la excepción de las zonas de playa, que en verano se refuerzan». Además de animar a «hacer crítica constructiva», pero también a «evitar dar una imagen catastrofista que no se corresponde con la realidad», Moreno pide «un comportamiento cívico» y que se denuncien las conductas «inadecuadas. Nuestra economía también depende de ello. Tomo nota y seguiremos trabajando en mejorar».

Estas palabras llegan en pleno aluvión de críticas, en esta ocasión centradas en las plazas Padre Jaime y Manuel Azaña del Port. El portavoz del PP, Sergio Muniesa, señala que «los vecinos quieren menos reuniones del alcalde de barrio y más limpieza de la SAG». El popular lamenta que haya parte de la ciudad «impracticables» por la acumulación de «suciedad y olores» frente a la «pasividad» del gobierno municipal.

En concreto sobre Padre Jaime y el bulevar de la calle Alcalá Galiano, Muniesa apunta que «los vecinos nos trasladan que antes había varias limpiezas a la semana, pero hace mes y medio que no pasan lo operarios de la SAG. Y no me vale -añade el exalcalde- que se haga un lavado de cara puntual por un acto -como el torneo de baloncesto en silla de ruedas que hay previsto este domingo- porque no tardarán en volver los restos de bebidas y comidas sin recoger durante días o el cubrimiento de la cancha de baloncesto con restos que caen de los árboles y hacen imposible jugar».

Y esto ocurre, «cuando la SAG tiene el presupuesto más alto de la historia. Ya quitaron al anterior director general, al que quisieron culpar de todos los males. Ahora, sin él, todo ha empeorado y el gobierno de PSOE, Compromís y EU solo reacciona frente a las críticas», añade Muniesa.

El popular señala que «no se recuerda esta cantidad de quejas por la limpieza», un extremo que viene a reforzarse por la recogida de firmas iniciada por vecinos de la plaza Manuel Azaña para combatir la suciedad provocada por las palomas. Uno de los impulsores explica que «una vez a la semana pasa un limpiador con su carro, pero no puede hacer nada contra los excrementos. Hemos pedido a Sanidad y a la SAG que tomen medidas, como la aplicación de un chorro a presión, y nos dicen que sí, pero aquí sigue sin pasar nadie».

Además de esta reclamación, los vecinos han iniciado una campaña para reclamar la limpieza de los aparatos de aire acondicionado, donde anidan las palomas.