Som molt de lluitar contra l’odi. Som molt de l’orgull. Som molt d’exigir mesures concretes contra els delictes d’odi. Duguem 15 d0un enrariment democràtic en quant als drets fonamentals i polítiques d’igualtat i cohesió social. I com a exemple podem ficar la Llei Trans estatal que deuria de ser bandera d’un govern progressista tal i com va ser la llei Trans autonòmica liderada per Monica Oltra la qual va agafar el tema com a bandera per a demostrar que des de les institucions és pot fer millor les vides de les persones transsexuals, estigmatitzades durant molts anys.

Una bandera que tenim que tindre tots presents i tenim que defendre. Uns drets LGTBIQ+ que celebrem, baix la bandera de l’Arc de Sant Martí, no son drets q s’han d’amagar entre quatre parets, a casa, i com a drets son drets humans que han d’estar presents al carrer i s’ha nde reivindicar entre tots i totes.

Jo hui aniré a la concentració que ha convocat el col·lectiu LGTBIQ+ al nostre municipi a les a les 19:00 a la plaça del Sol del Port de Sagunt i onejaré la bandera de l’Arc de Sant Martí.

Les banderes, com a símbol, tenen dos usos principals. El primer és d’identitat, d’autodefinició. Una bandera defineix la teua pertinença a un col·lectiu, a un conjunt amb qui et senteixes còmode i identificat. La segona és un ús comunicatiu. Una bandera pot usar-se per a advertir a un vaixell d’un fet o per a assenyalar el final d’una carrera de motos. Transmet a qui la veu la informació d’un fet concret.

Jo sóc hetero. Vull dir, que com a tal no pertany al col·lectiu LGTBIQ+, però la bandera de l’arc de Sant Martí simbolitza més coses a banda de la identitat sexual o de gènere. Simbolitza la comprensió d’una realitat diversa i inclusiva, on les persones no han de ser mai jutjades per si els fa tilín un, una o une, sinó per com són com a éssers humans. Simbolitza el respecte, l’acceptació i la voluntat d’integrar, d’incloure, i ahí em tenen totalment convençut. I a tu?