Després d’uns mesos de sofrir el deteriorament produït per un càncer, el 27 de juny ens ha deixat un entranyable mestre i company, Manolo Moragrega Navarro (Sagunt 1951 - Sagunt 2022). Va ser destinat al C. P. Cronista Chabret el 1983 i es va jubilar el 2011. L’Esther Lerga i ell s’integraren en la plantilla del centre, ella mestra del menuts i ell dels grans, i tots junts elaboràrem un dels projectes més singulars i progressistes del País Valencià en el qual posàrem en funcionament la direcció col·legiada que consistia a renunciar al sou de director i crear una roda perquè tot el professorat compartira la responsabilitat de gestió, la normalització del valencià en l’ensenyament que va aconseguir estendre’s a tota la ciutat i a tota la comarca, la pràctica de les tècniques Freinet de l’assemblea, la programació i el text lliure, i una programació a nivell de centre sobre les festes: Nou d’Octubre, Nadal, Primavera, Carnestoltes i Final de Curs.

No oblidàrem mai que tenies totes les hores per dedicar-te a l’alumnat que ho nessitava, la preparació de les obres de teatre, la creació d’equips de handbol per integrar els menys destres, la teua dedicació per construir l’escenari del saló, el gimnàs i el laboratori, les teua obsessió didàctica per enaltir els ésser vius, i la defensa i estima pels companys en les trobades i àpats. Guardarem la teua memòria i t’esperarem sempre per preparar l’escenari de l’escola pel Nadal, la Lluna per pregonar el Carnaval o fer el quadernet de la festa de la Primavera, encara que acabem a les tres de la matinada.

Esperaves tranquil la mort i ja has descansat. Els companys del Cronista acompanyen en el sentiment l’Esther, les filles Esther i Ruth i netes, totes vinculades al centre.