Sagunt no podrá multar por ir sin casco en patinete hasta que lo autorice Tráfico

El Ayuntamiento de Sagunt no podrá multar a los conductores de patinete que circulen sin casco, como se aprobó ayer en pleno, hasta que no se contemple esta infracción en el Reglamento General de Circulación. Así lo reconoció el concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, después de que el edil de Vox, Alejandro Vila, llamara la atención sobre esta circunstancia, según anunció recientemente la Dirección General de Tráfico (DGT).

«Vamos a sembrar la confusión entre los ciudadanos -apuntó el concejal de la oposición- ya que no saben si la denuncia por no llevar casco sería o no procedente». Sobre esta cuestión, el socialista destacó que «llevamos varios meses trabajando en esta modificación de la ordenanza para regular el uso del patinete eléctrico y, en el caso concreto del casco, estoy convencido de que debería ser obligatorio. Es importante para evitar situaciones como las que ya se están produciendo, así que la idea es mantenerlo en la ordenanza para cuando la DGT se decida a contemplarlo en el reglamento».

Pese a «felicitar a los departamentos por el trabajo que hacen para modificar las ordenanzas», Vox se abstuvo, al igual que el PP y Cs, mientras que el tripartito (PSPV, Compromís y EU), IP y el concejal no adscrito dieron luz verde al documento que todavía es susceptible de cambios antes de su aprobación definitiva, según precisó Raro. En este sentido, el socialista admitió algunas mejoras en el régimen sancionador, como propuso el portavoz popular, Sergio Muniesa.

El responsable municipal de Movilidad Urbana destacó otros aspectos de esta modificación para regular los vehículos de movilidad personal (VMP), como la fijación de los 15 años como edad mínima del conductor o la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.