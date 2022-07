El Festival Folklòric de Canet obri el programa cultural d’estiu

Canet estrena hui una àmplia programació cultural per a la temporada estival amb la música com la gran protagonista. Els esdeveniments s’iniciaran aquesta nit, a les 23 hores a la plaça dels Pescadors amb el V Festival Folklòric, en què hi participarà el Grup de Danses el Raval de Vila-real i el grup local el Repom. El cap de setmana es completarà demà amb el concert de la Societat Musical de Canet i la Banda Juvenil de Benissanó, als jardins de Nova Canet, a les 22.30 hores.

Kontxi Lorente & Latino farà gaudir als amants del jazz amb un concert al jardí de la Casa dels Llano, el divendres 8 de juliol, mentre que el dissabte 9 s’ha reservat per a l’actuació de la Rondalla de Sant Pere, que protagonitzarà un concert a la plaça dels Pescadors. El diumenge 10 serà el torn per als més menuts amb contacontes, a càrrec de Rebombori Cultural. La música centrarà la programació del mes de juliol amb les actuacions de Lola Bou i Manel Brancal i la seua música d’autor per al dijous 14. El dissabte 16 serà el torn de la Banda de Canet, als jardins de Nova Canet. La música donarà pas al circ, el 17 de juliol, amb Clot Companyia Circ, també als jardins. Los Manolos Plateados Juliol es completarà amb el concert de Klezmerama, el 22; el de Los Manolos Plateados, per al dissabte 23, una de les cites més atractives de la temporada; i el colofó serà el jazz de Chema Peñalver i l’actuació de blues country rock de Sigarrito. A això, cal afegir-hi els contacontes de Cecilia Silva per al diumenge 31 i, la projecció de la pel·lícula Spirit: Indomable, el 24, als jardins de Nova Canet. La música serà una constant també el mes d’agost amb concerts de rock, gypssy jazz, flamenc fusió o ritmes del Carib. A més, destacaran altres cites com la II Mostra de Curtmetratges, circ i màgia o la IV edició de les Nits de Patrimoni.