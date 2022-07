«Parece muy improbable que las obras del Castillo empiecen en septiembre»

La última respuesta sobre el Castillo de Sagunt que ha dado el Ministerio de Cultura a la diputada saguntina de Unidas Podemos, Roser Maestro, no ha disipado la preocupación de esta última ante el lento ritmo de esta administración para poner en marcha las obras programadas desde 2019 y llegar a un acuerdo de gestión con la conselleria y el ayuntamiento.

Después de que Cultura asegurase en su última contestación del pasado 2 de junio que «el borrador de Protocolo o Convenio y la propuesta de Encomienda de gestión se encuentran en el estado inicial y la definición de sus términos será retomada en breve», la también exedila de Sagunt cree que esta contestación «ha venido a confirmar lo que eran nuestros peores temores, es decir, que el protocolo o convenio entre las tres administraciones no está ni siquiera redactado», decía respecto a una respuesta donde el Ministerio también anunciaba que «próximamente» tiene previsto llevar a cabo una reunión de la Mesa de Trabajo con profesionales de las tres administraciones y firmar ese «Protocolo de actuación» a tres bandas que regule la gestión del monumento y del Teatro Romano.

Roser Maestro ponía el acento, no obstante, en otra cuestión. «Sobre todo, lo que más me preocupa es que, en las obras previstas este año y proyectadas desde 2019, incluso van a cumplir los propios plazos que ellos habían marcado en otra respuesta a una pregunta que formulé, pues entonces me aclararon que iban a empezar en 2022 en septiembre. Y la realidad es que parece muy improbable, por no decir imposible, que se inicien en septiembre esas obras, como señalaron, teniendo en cuenta que todavía no está adjudicada a la obra y que el proyecto sigue adaptándose», decía en relación al trámite impulsado por el ministerio para poder lograr financiación de los fondos Next Generation.

«Seguir luchando»

La diputada asegura que «por lo tanto, no podemos considerar que la última respuesta que me ha dado el Ministerio sea una buena noticia, pero desde luego sí que vamos a seguir luchando para que al final lo sea».