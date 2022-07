Nolasco: «Tenemos claro que vamos a trabajar mucho»

Adrián Nolasco volverá a repetir capitanía en el primer equipo del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. El lateral alicantino ha renovado una temporada más con el club rojiblanco con el objetivo de seguir ‘soñando con subir a ASOBAL’..

El jugador rojiblanco ha manifestado estar muy contento respecto a su renovación: «Desde que llegué a Puerto me he sentido como en casa. Tanto el club como yo queríamos continuar así que fue fácil ponernos de acuerdo».

Nolasco también ha querido dedicarle unas palabras de agradecimiento a su equipo: «Hoy en día pocos clubes hay en España que trabajen como se trabaja aquí. Es un club serio y que intenta que los jugadores nos preocupemos únicamente de jugar y que demos lo mejor en la pista. El grupo humano que tenemos en el vestuario es espectacular y sentir el apoyo del míster Toni, me anima a seguir creyendo en este proyecto».

Con respecto a los objetivos de la temporada, Nolasco ha declarado que sueñan con el ascenso: «Tenemos claro que vamos a trabajar mucho e intentaremos estar hasta el último partido con opciones de conseguir el ascenso. Creo que en la temporada pasada el equipo consiguió una madurez que nos debe servir para que en esta sepamos afrontar mejor los momentos difíciles».

Al referirse a la afición, Nolasco les pide que sigan confiando en ellos como lo llevan haciendo años atrás: «Intentaremos devolverles todo ese apoyo que nos dan con garra y sudor en la pista. Debemos ir todos a una, que crean en el equipo durante toda la temporada porque saben que no les vamos a fallar».

Continuidad en la portería

La renovación de Nolasco no ha sido la única, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto también ha confiado una temporada más en el portero catalán Ignasi Admella, quien volverá a proteger la portería rojiblanca: «Estoy muy contento con la confianza que me ha dado el club para seguir con este proyecto deportivo al igual que formativo con la base. Creo que el proyecto de subir de categoría es algo que me atrae mucho».

Admella tampoco se ha olvidado de la afición y ha querido animarles a acompañarles: «Espero ver el Ovni lleno en cada partido porque esta temporada va a ser inolvidable», decía el portero catalán.