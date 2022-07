«7 años de gobierno y piden ahora los viales de Parc Sagunt»

«Podían haberse dado cuenta antes de la necesidad de las infraestructuras de Parc Sagunt, después de 7 años de gobierno votando No a su ampliación en Les Corts»

Así respondía el portavoz del Grupo Popular en Sagunt, Sergio Muniesa, a la petición que hacía a la Generalitat Valenciana el concejal de Urbanismo de Sagunt y líder de Compromís, Quico Fernández, para que cumpla con sus compromisos en materia de infraestructuras en Parc Sagunt. A este respecto, los populares afirman que «cuando se den cuenta que son ellos los que gobiernan y gestionan se les habrá acabado la legislatura sin haber hecho nada».

Recuerdan los populares que PSOE y Compromís llevan votando en contra de estas conexiones de Parc Sagunt I todos estos años, en los que el grupo popular en Les Corts, a instancias del PP local, lo ha presentado como enmienda a los presupuestos de la Generalitat.

«Las promesas reiteradamente incumplidas sobre la finalización de las infraestructuras han ido acumulando retrasos año tras año, sin que nadie asumiera en Valencia su importancia y necesidad, y la incapacidad del gobierno local por transmitirlo después de 7 años. Siete años de gobierno y piden ahora los viales», lamentaban.

Los populares critican que «no haya ni rastro de los accesos definitivos a Parc Sagunt I en los presupuestos de la Generalitat, porque PSOE, Compromís y EU-Podemos de nuevo votaron en contra de incorporar el desdoblamiento de los viales del polígono en las cuentas valencianas de este 2022. Llevan haciéndolo desde 2016, y ha caído en el olvido la Proposición no de ley (PNL), aprobada en 2017, para acelerar la tramitación y finalizar el desdoblamiento de la CV-309 por considerarla una infraestructura fundamental para el desarrollo del parque. Pero todo esto parece olvidado y no importarle ahora ni al tripartito, ni al Consell».

Aseguran que a principio de esta legislatura «alertamos, otra vez, de esta situación después de que el alcalde, el socialista Darío Moreno, afirmara que hasta que no se concrete Parc Sagunt II y se apruebe el plan especial no se iba a definir el desdoblamiento, cuando se trataba de una infraestructura que da solución a la fase I, sin que nadie del tripartito lo enmendara». A esto añaden que, además, « dieron por buena la rotonda que ahora Compromís critica y que no deja de ser un parche para salir al paso de las reivindicaciones que venimos realizando junto a los agentes sociales y económicos, cuando más de mil camiones pueden estar circulando y colapsando esta vía y nadie ha exigido ni tomado las medidas necesarias en el tripartito».