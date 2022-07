Baldoví: «Éxitos como atraer a VW no se improvisan»

Las demandas de celeridad a diversas infraestructuras que espera Sagunt desde hace años volverán en breve al Congreso de los Diputados de la mano de Compromís.

El nacionalista Joan Baldoví visitó ayer la ciudad y pudo repasar algunas de estas asignaturas pendientes con el grupo municipal encabezado por el también edil de Urbanismo y exalcalde, Quico Fernández, además de recorrer Parc Sagunt I y II.

«Siempre que puedo, me gusta pisar el territorio y escuchar», aseguró destacando su interés por conocer el lugar donde se instalará la gigafactoría de Volkswagen (VW), «una de las más grandes de nuestro territorio y de todo el estado español», dijo, además de subrayar que «éxitos como atraer a VW no se improvisan. Son fruto del trabajo previo, como el que hizo Quico Fernández para desbloquear Parc Sagunt I porque, sin eso, no habría surgido ahora esta oportunidad». Junto a esto, remarcó «el trabajo que se sigue haciendo para esta inversión» que, según enfatizó, «es un éxito compartido de todo el gobierno del Botànic, un ejemplo claro de que un gobierno de coalición de izquierdas es capaz de hacer posible una inversión como la de la gigafactoría».

Mayor ritmo

La exigencia de un mayor ritmo inversor en los Corredores Cantábrico y Mediterráneo es uno de los puntos en los que incidirá Baldoví. «Son infraestructuras absolutamente prioritarias, que darán posibilidades y oportunidades no solo a Sagunt sino a ejes económicos de gran importancia, por tanto, deben acabarse lo antes posible», apuntó además de considerar que «en cualquier país de Europa se pondrían las manos a la cabeza de ver cómo está el Corredor Mediterráneo. Es absolutamente incomprensible», aseguraba.

También se comprometió a insistir en reclamar otras obras que su partido lleva largo tiempo reivindicando: Las conexiones directas con la AP7 por el norte, pero también por Parc Sagunt, así como la colocación de pantallas acústicas.

«La semana que viene mismo, en el debate del Estado de la Nación, esas demandas de los corredores serán uno de los ejes de mi intervención y, por supuesto, seguiré recogiendo las demandas del grupo municipal para trasladarlas como siempre, a través de preguntas, proposiciones no de ley o enmiendas a los Presupuestos del Estado; unas enmiendas donde, lógicamente, estaremos encantados si el resto de la treintena de diputados valencianos nos apoya», afirmó ante el alcalde de Petrés, Pere Peiró, ediles de Sagunt, militantes y simpatizantes, en la sede local del partido.