La falta del desdoblamiento de la carretera de Parc Sagunt enfrenta a Compromís y PP

Las infraestructuras que aún quedan por hacer para mejorar los accesos al polígono Parc Sagunt I volvieron ayer a ser objeto de críticas cruzadas entre los portavoces de Compromís y PP en Sagunt, los exalcaldes Quico Fernández y Sergio Muniesa. Ambos se reprochan que aún estén pendientes dos obras: El desdoblamiento de la CV-309 y el acceso norte a distinto nivel que debe reemplazar a la rotonda realizada de forma provisional.

El nacionalista Quico Fernández y también edil de Urbanismo fue el primero en pronunciarse después de que el popular le afeara el día anterior que, "después de 7 años en el gobierno local y autonómico", el portavoz de Compromís demandara estas intervenciones a la Conselleria de Territorio. "El PP es el principal responsable de que no se haya desdoblado la 309, porque eso y los dos accesos eran una responsabilidad de Parc Sagunt I y así constaba en el proyecto de urbanización que aprobó el ayuntamiento. De hecho, una parte está desdoblada y uno de los accesos está completo hace años. El resto, no porque el PP, de manera irresponsable, decidió que esa parte de la 309 la construiría la Generalitat. Y ni la Generalitat del PP lo hizo, ni lo ha hecho la del PSOE desde la conselleria que siempre ha estado en sus manos. Es decir, que es una decisión irresponsable y errónea del PP la que evitó que la 309 se desdoblara íntegramente y que no se construyera ese paso a doble nivel que estamos reclamando ahora", decía para después remarcar que "la obligación" de hacerlo "es de la Generalitat, porque está firmado y los convenios están para ser cumplidos".

Tras ello, destaca que fue en el anterior mandato cuando el gobierno del Botànic desbloqueó Parc Sagunt "porque el PP tenía el parque abandonado y sin acabar. Y ha sido un éxito porque ya está totalmente comercializado lo cual ha permitido aprovechar la oportunidad de Volkswagen, porque sin los recursos obtenidos por la venta de, prácticamente, el 100% de las parcelas, la Generalitat no habría podido comprar los terrenos de Parc Sagunt II para que esta empresa se pudiera instalar", decía además de considerar que "estas críticas del PP les ponen en evidencia porque de los 30.000 puestos de trabajo que prometió el Sr. Zaplana a los 0 que consiguieron hay gran diferencia", afirmaba remarcando que los populares "no llegaron a dar ninguna licencia" en Parc Sagunt.

"Falta de avances"

El popular, sin embargo, insistió en la falta de avances en esas infraestructuras pendientes en los últimos 7 años y consideraba que "alguna responsabilidad deberían asumir" los nacionalistas, además de invitarles a "dedicar sus esfuerzos a cambiar el voto negativo de sus grupos en Les Corts que llevan desde 2016 votando en contra de incorporar el desdoblamiento de los viales de Parc Sagunt, la última vez en los presupuestos de la Generalitat para este 2022". Muniesa recordaba que "ha caído en el olvido la PNL, aprobada en 2017, para acelerar la tramitación para la finalización del desdoblamiento de la CV-309 " y añadía que "su gobierno autonómico, ha contado con más de dos mil millones de presupuesto que los que tuvo el PP, y desde 2015 no han hecho nada por completar las infraestructuras".