Al hilo de una noticia acerca de mi intervención en la presentación del llibret de las fiestas patronales de Sagunto que se celebró en la plaza del Forum en el núcleo de Sagunto, sobre una fusión de los clubs de fútbol del Atco. Saguntino y C.D. Acero deseo manifestar lo siguiente:

Primero: He sido jugador del C.D. Acero durante muchas campañas, y amo al club y al Puerto como el que más.

Segundo: En ningún momento he pedido la solicitud de fusión de los dos clubs. Repito, nunca he pedido una fusión.

Tercero: A día de hoy es imposible realizar una fusión por cuanto la idiosincrasia de ambos clubs de fútbol es distinta y cada uno de ellos tiene su propia personalidad.

Cuarto: Que es cierto que subyace (desde hace tiempo) en muchos aficionados que desean ver fútbol de categorías superiores, la idea de que con un equipo único se disfrutaría de un mejor espectáculo futbolístico en el Camp de Morvedre. Así lo manifiestan en conversaciones privadas.

Quinto: Mi opinión no solo como aficionado sino también como ex jugador acerista, es que la fusión a día de hoy es inviable. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre pensar que yo deseo que mi club sea unido a otro? Los que amamos al Club Deportivo Acero, deseamos mantener nuestras señas de identidad frente a otros equipos cercanos que son bien distintas. Que la historia del club rojiblanco está por encima de otras consideraciones y que a no ser que fuera imperativo (cosa imposible) que lo ejecutara, nuestro escudo, nuestros colores y nuestra forma de ver el fútbol es muy particular y distinta a todas cuantas otras manifestaciones deportivas circundantes expresen.

O lo que es lo mismo, no se puede obviar nuestro pasado y desearía que después de cien años de fútbol en el Puerto se siguiera mostrando nuestra seña identitaria deportiva.

Sexto: El debate, siempre sano y democrático, es una herramienta útil en cualquier sociedad libre y se puede abrir, pero es cierto, que está condenado al fracaso.