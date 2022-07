«Vamos a pedir que el consistorio refuerce cuanto antes la escollera». Ésta es la decisión que han tomado los vecinos de las Casas de Queralt de Sagunt después de la noticia publicada este lunes por Levante-EMV y ver que «se pasan la pelota de unos a otros y nadie toma cartas en el asunto», afirmaba una de las portavoces vecinales, Mª Carmen Queralt, en referencia al hundimiento que ha padecido este muro de protección a causa, según los residentes, de las obras de los espigones de Almenara.

Queralt aseguraba que ya han solicitado una reunión con el alcalde, Darío Moreno, al que quieren trasladarle todo su malestar por lo ocurrido, además de pedirle que «nos ayude a buscar una solución al grave problema que padecemos, ya que están en riesgo nuestras casas», añadía tras leer en este diario que Costas niega haber dañado la escollera durante las obras de Almenara.

El objetivo vecinal es solicitar al ayuntamiento que «reponga la escollera y que luego, le pase el recibo a Costas, si es posible. Es la manera más rápida de proteger nuestros hogares». «Estamos muy preocupados. Sabemos que los temporales suelen llegar a finales de septiembre u octubre. Si no actuamos ya, no llegamos a tiempo y nos jugamos perder nuestras viviendas. Tal y como están de desprotegidas, si no hacemos nada, un temporal se las puede llevar por delante y no es justo».

Los vecinos reconocen que el ayuntamiento no es el responsable de lo ocurrido, pero «sabemos que tiene más fuerza que nosotros. Hemos pedido por activa y por pasiva tanto a la demarcación de Costas de Castellón como a la de València que reparen los daños que nos ha producido la obra y unos (Castellón ) no reconoce los daños y otros (València) que no son conocedores de los mismos, pero que los van a estudiar. A día de hoy, nadie se ha acercado a ver cómo está la zona y del estudio no sabemos nada», revelaban.

Los residente de la zona temen no llegar a tiempo y que no haya remedio, por eso instan a la actuación de la administración local. «No hay tiempo que perder, sabemos que los permisos llevan su tramitación, por eso, necesitamos reunirnos cuanto antes con el alcalde y exponerle nuestra urgencia», insistía Queralt.

Socavón

Por otro lado, los vecinos lamentaban la falta de reacción y de actuación de Costas con el socavón que se les ha formado en uno de los accesos, consecuencia a su juicio del hundimiento de la escollera. «Es una agujero de casi un metro de profundidad y otros tantos de amplitud. Supone un gran peligro para los residentes , pero principalmente para los niños. Por esa zona es imposible acceder y nadie hace nada».

Los vecinos señalan a las obras de los espigones de Almenara como causante del corrimiento de la escollera. No solo porque han disminuido los aportes de arena sino porque el paso de camiones de gran tonelaje por la senda que hay delante de las casas ha «destrozado» la misma, lo que ha afectado a la altura del muro que se ha visto disminuido, dejando desprotegida la primera línea viviendas.