«Registraremos el nombre Club Sporting Acero por si se fusionan Acero y Saguntino». Ésta ha sido la respuesta de Iniciativa Porteña a la reciente reavivación del viejo debate local sobre la posibilidad de una fusión entre ambos clubes con tal de lograr otro que milite en superiores categorías.

De momento, «IP registrará el nombre de Club Sporting Acero para tenerlo como as en la manga. Estará desactivado, pero si a alguien se le ocurre intentar formalizar esa fusión, aviso de navegantes, lo inscribiremos y además lo haremos con un fuerte respaldo social», revelan. «Somos muchos los porteños, segregacionistas y no segregacionistas, que sentimos el Acero como algo muy nuestro. Ya lo intentaron con el topónimo, con el Fornás o con las fiestas. Si siguen por esa senda, se tropezarán de nuevo con el sentimiento de un pueblo», dice.

Los segregacionistas se han pronunciado así después de que, durante las últimas semanas, tras la conclusión de la temporada , se hayan escuchado voces favorables a abrir este debate, tanto con la intervención del expresidente del Saguntino, José Juan Sánchez, en la gala del 30 aniversario de Levante-EMV en El Camp de Morvedre, como con la del exjugador del Acero, Fernando Sánchez Cerezuela, en la presentación del libro de las fiestas patronales.

IP deja claro que a esa posible fusión «se opone frontalmente, porque consideramos al club una seña de identidad íntimamente ligada a la historia de nuestro pueblo, junto a su estadio ».

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, era crítico con la intervención del expresidente del Saguntino, que calificaba de «desafortunada y fuera de lugar, pese a ser aplaudida y jaleada por los representantes de otros partidos», decía. En este sentido señalaba al PSOE, al que acusa de tener «obsesión» con este tema, aunque no haya hecho ninguna declaración ni pronunciamiento reciente. «Es un sueño para el PSOE disolver las señas de identidad porteñas. Ya en la época de Gloria Calero intentaron la fusión de los dos clubes y la desaparición del estadio Fornás. Además, la pasada legislatura, estando de concejal de Deportes Miguel Chover, hubo contactos para ver la disposición de ambas directivas», dice.

González también ha lamentado las declaraciones de Cerezuela abogando por debatir esta cuestión y, a su juicio, «intentando hacer caer en la falsedad de que si se juntan los dos clubes serán más grandes. Parece mentira, que una persona con tanto sentimiento acerista no se dé cuenta de que clubes grandes apenas pueden subsistir. No es cuestión de grandes o pequeños, sino de gestión, fidelidad y sentimiento de la afición», decía antes de que el exjugador acerista dejara claro en un texto de opinión que él no es partidario de esa fusión actualmente.