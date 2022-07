Sagunt sacará fondos de otras partidas para asegurar gasóleo a las piscinas

El disparado precio del gasóleo ha obligado al Ayuntamiento de Sagunt a realizar una modificación de crédito y a trasvasar fondos de otras partidas para poder hacer frente al relleno de los depósitos de combustible de varias piscinas municipales.

Según el concejal de Deportes, Javier Timón (PSPV), «no estaba previsto que el gasto de gasoil se incrementara en más de 130.000 euros este año, lo que nos ha llevado a tomar medidas rápidamente, después de su subida en casi un 50% del combustible».

El edil quiere evitar que haya retrasos en el suministro que pongan en peligro el servicio, por lo que «los trámites ya están en marcha», aseguraba.

Pese a esta coyuntura, Timón quiere aclarar que la situación «no ha llevado en ningún momento a parar la actividad en estas instalaciones municipales» y también quiere desmentir que no haya fondos para la compra de gasóleo, como he podido escuchar, los hay y en ello estamos trabajando». Ahora, en breve tenemos que volver a rellenar algunos depósitos como el de la piscina de internúcleos y la de la Casa de la Juventud de Sagunt y para no tener problemas ya hemos tramitado la modificación de crédito», advertía.

Por otro lado, el concejal reconocía que se ha disminuido la temperatura de las piscinas, hecho que se puede relacionar con el ahorro de combustible. Sin embargo, el edil lo descartaba. «Esto es el resultado de una regulación de caudal que estamos llevando a cabo, regulación intencionada, antes de desconectar el sistema», maniobra que llevarán a cabo en unos meses para cambiar los deshumectadoras de estas dos piscinas. Aunque añadía que «la temperaturas de las piscinas en verano no debe ser la misma que en invierno, algo lógico».

«El objetivo es sustituir todo el mecanismo que regula el PH de agua, la temperatura y la humedad de las piscinas por otro mucho más moderno y sostenible», aclaraba el concejal.

Según Timón , el actual estaba obsoleto y suponía un importante gasto de mantenimiento así como de combustible. El nuevo mecanismo será mucho más eficiente y el ahorro en gasóleo será notable y por ende el del gasto, así como la reducción de la huella de carbono», añadía.

A este respecto, el edil del partido socialista avanzaba que ya se está trabajando en los pliegos de condiciones para licitar en breve la obra de sustitución, que cuenta con un presupuesto que ronda los 357.000 euros y que se financiará al 50% con fondos europeos FEDER en el marco de la EDUSI JOIN Sagunt.