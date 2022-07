Los actos vandálicos acarrearán la expulsión de la asamblea de peñas

El presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá, ha enviado un mensaje a todas las agrupaciones festivas advirtiendo de que, si se sorprende a alguien entrando en la piscina del Norte del Palància, así como en los centros educativos próximos al recinto ferial, no solo se expulsará a la persona sino también a la peña de la asamblea. Con esta advertencia hecha a nivel interno, Melià quiere asegurarse unas fiestas sin actos vandálicos, como ha ocurrido en otras ediciones, y avanza que no lo temblará el pulso para acometer la expulsión. El presidente insiste en que la diversión no pasa por destrozar el patrimonio y allanar colegios provocando daños en sus instalaciones como ya ha ocurrido. En el caso de la piscina, tuvo que vaciarse porque se habían arrojado botellas de cristal rotas dentro que eran un peligro para los usuarios. La policía también reforzará la vigilancia.