«El centro de tecnificación no sería solo bueno para la lucha»

El Club Deportivo Ares junto con Lluita Morvedre y la Federación Valenciana ya han presentado su proyecto Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) a la mayoría de los grupos políticos municipales, pues no acudieron ni Ciudadanos, quienes más tarde se disculparon, ni Iniciativa Porteña.

La reunión permitió explicar a cuáles eran los antecedentes del proyecto anterior relacionado con la construcción y puesta en funcionamiento de un Centro Especializado de Tecnificación Deportiva, que se presentó y aprobó en 2005, pero finalmente nunca se llegó a ejecutar. En la presentación, se expusieron los motivos por los cuáles el municipio necesita un centro de tecnificación y se llevó a cabo una actualización de este proyecto con el fin de conocer las nuevas normativas y cambios realizados tanto a nivel municipal, como autonómico y nacional.

El presidente del Club de Lucha Ares, Rafa Valero, ha asegurado a Levante-EMV que el proyecto está muy avanzado y la documentación está lista para que se añadan ciertos puntos técnicos y poder disponer de una sala en condiciones para desarrollar la actividad como centro especializado de tecnificación: «Estamos en el proceso de buscar un lugar adecuado y encontrarlo ya. Si esperamos mucho tiempo, volveremos a perder las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, que son las que mantendrán al centro y debemos tener en cuenta que el centro de tecnificación no es solo bueno para nuestro deporte de la lucha, sino para el municipio tanto en el aspecto turístico como económico».

Desde el Club Ares, Lluita Morvedre y Federación Valenciana pretenden que el proyecto de la creación del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva se apruebe en un pleno municipal como ocurrió en 2005 y se busque una solución entre todos los partidos políticos: «Solo tienen que abrir los ojos y querer hacerlo. El ayuntamiento, tanto los políticos como técnicos, deberían pensar en las luchas olímpicas de este pueblo, el cual aparte de tener un número de licencias muy importante, sus resultados siempre han sido excelentes a nivel internacional, cosa que pocos otros deportes han conseguido en este municipio».

Apoyo con hechos

Valero también ha querido pronunciarse acerca del apoyo recibido en la reunión: «El ayuntamiento ve bien este proyecto, pero no busca soluciones, solo problemas. De momento, a excepción de Iniciativa Porteña que no se ha pronunciado, el resto de partidos políticos nos han dado su apoyo, pero los apoyos muchas veces solo son verbales y no pasan a ser hechos».

Una vez terminada la presentación, los grupos políticos pudieron compartir sus opiniones y sacar nuevas ideas acerca de algunos aspectos relacionados con la ubicación y financiación del centro. Por su parte, Valero, ha confesado que «la sensación tras la reunión fue de buenas intenciones, pero tampoco hubo un apoyo entusiasta», decía a la espera de que esta nueva oportunidad no se deje pasar como ocurrió hace años.