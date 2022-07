Mazón anuncia en Sagunt que el PP modificará la Ley de Costas

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles en la playa de Almardà de Sagunt que su partido impulsará la modificación de la Ley de Costas "para mejorar la protección de los derechos de los ocupantes y así garantizar la pervivencia de nuestros núcleos tradicionales".

Mazón se ha reunido con alcaldes y portavoces del PP y con asociaciones de afectados de los municipios de costa de la Comunitat Valenciana, según ha informado el partido en un comunicado.

El líder del PPCV ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "ponga en marcha todas las actuaciones e inversiones previstas en las costas de la Comunitat Valenciana previstas desde 2015" y ha recordado que de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España, "dos están en nuestra Comunitat, los de Castellón-Sagunto y Valencia-Denia".

En esta línea, ha recordado que el PP "ya aprobó una estrategia que contemplaba 69 actuaciones, de las que el Gobierno de Sánchez sólo ha ejecutado la de Almenara que dejó presupuestada el PP". "Lo que no puede ser es que el Ministerio ni haga ni deje hacer. No permite que en las viviendas se hagan reparaciones y sanciona si se hacen. Pero si los propietarios no hacen nada, sus casas corren el peligro de desaparecer", ha criticado Mazón.

Para el líder del PPCV, "prevalece la ideología" y "con estas actitudes de (Pedro) Sánchez y (Ximo) Puig lo único que hacen es perjudicar tanto a las playas como el turismo en la Comunitat Valenciana".

A juicio de Mazón, "el Fondo Next Generation EU supone una oportunidad única para desarrollar proyectos de protección de costa, pero la inoperancia del Gobierno y la falta de reivindicación de Puig puede provocar que se pierdan por el camino" y, en esta línea, ha lamentado que el PSOE "ha rechazado sistemáticamente todas las mociones, PNL en todas las cámaras y las enmiendas a los PGE para que se pongan en marcha las actuaciones".

El presidente del PPCV ha mostrado su oposición frontal a la propuesta de Reglamento que Costas que impulsó el Ministerio a finales de 2021 "que aumentaba la arbitrariedad en los deslindes de dominio público y restringía usos de las playas".

Mazón ha pedido soluciones y una "modificación de la Ley de Costas que permita una mejor compatibilidad entre las ocupaciones que ya existen en la costa valenciana y la garantía del dominio público".

"Tras años de gobiernos socialistas en España y en la Comunitat Valenciana, todavía están pensando qué hacer con la costa valenciana, mientras la situación de abandono es cada vez más alarmante, lo que genera graves perjuicios tanto a los habitantes de esos municipios como a los turistas", ha señalado.