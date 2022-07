Sedano: «Para volver donde todos queremos, les necesitamos a todos»

El Fertiberia Balonmano Puerto de Sagunto ha renovado una temporada más al pivote Dani Sedano, quien asegura estar feliz de volver a jugar con la camiseta rojiblanca: «He encontrado un sitio en el que me siento como en mi casa y mi objetivo principal ante otras ofertas era quedarme en el Puerto. El vestuario que se ha creado es increíble, hemos formado una familia. Me gusta jugar en el Ovni con la afición tan espectacular que tenemos, disfruto mucho dejándome la piel en la pista». Pero Sedano no es el único que seguirá en el club pues el portero internacional junior Dani Martínez lo hará también.

El pivote Sedano ha querido hacer un balance con los resultados de la temporada pasada: «La temporada que hemos hecho ha sido espectacular. Creo que la clave fue el arranque con esas tres derrotas consecutivas en partidos importantes que estoy seguro que si nos llegan a pillar más tarde con el equipo consolidado hubiéramos sacado algún punto de esos seis y ahora mismo estaríamos en Asobal. Pero, son hipótesis». Este año, con la llegada de un equipo más consolidado, el jugador rojiblanco vuelve a confiar en devolver al equipo a la Liga Asobal y ha querido dedicarle unas palabras a la afición: «Quiero decirles que para que volvamos donde todos queremos, les necesitamos a todos. Un Ovni lleno que forme ese miedo escénico que todos los que hemos jugado ahí sabemos y que se contagien de la energía de la Marea Rojiblanca. Nosotros aseguramos dejarnos todo y que se vayan a casa orgullosos». Doble renovación El portero Dani Martínez ha renovado una temporada más con el Fertiberia: «Esto es gracias al club que sigue confiando en mí. He decidido continuar en este club tanto por la cercanía como por la afición».