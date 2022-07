Mazón ve en Sagunt uno de los tramos más afectados por la regresión costera

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha revelado en Almardà que ve en las playas del norte de Sagunt uno de los tramos más afectados de toda España por la regresión que está sufriendo la costa. Apreciación que lanzaba en la reunión de trabajo que celebraba este miércoles en la capital del Camp de Morvedre sobre el Plan Estratégico de Costas y a la que acudían alcaldes y representantes de su partido así como distinta asociaciones vinculadas con esta iniciativa, entre los que se encontraban miembros de la asociación de vecinos de Almardà.

El presidente local, Sergio Muniesa, agradecía al líder de los populares el gesto de haber elegido Sagunt para llevar acabo esta jornada de trabajo. «Sabemos que esta reunión tenía muchas novias y ha sido todo un detalle que haya decidido venir a Sagunto para hacerla, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo con nuestras playas, lo que demuestra la gran sensibilidad de Mazón con esta tema, que ya la demostró proponiendo una moción en la Diputación con la que el PP pedía al ministerio actuaciones para frenar la regresión que estaba padeciendo este segmento de costa». «El presidente está seriamente preocupado por lo que está pasando en Sagunt y en otras playas de la Comunitat Valenciana», insistía Muniesa.

Cambio de la ley

Mazón ha anunciado en Almardà que su partido impulsará la modificación de la Ley de Costas «para mejorar la protección de los derechos de los ocupantes y así garantizar la pervivencia de nuestros núcleos tradicionales».

El líder de los populares ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que «ponga en marcha todas las actuaciones e inversiones previstas en las costas de la Comunitat Valenciana desde 2015» y ha revelado que de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España, «dos están en nuestra Comunitat, los de Castellón-Sagunto y Valencia-Denia».

En esta línea, ha recordado que el PP «ya aprobó una estrategia que contemplaba 69 actuaciones, de las que el Gobierno de Sánchez sólo ha ejecutado la de Almenara, que dejó presupuestada el PP». «Lo que no puede ser es que el Ministerio ni haga ni deje hacer. No permite que en las viviendas se hagan reparaciones y sanciona si se hacen. Pero si los propietarios no hacen nada, sus casas corren el peligro de desaparecer», ha criticado además de considerar que «el Fondo Next Generation EU supone una oportunidad única para desarrollar proyectos de protección de costa, pero la inoperancia del Gobierno y la falta de reivindicación de Puig puede provocar que se pierdan por el camino».