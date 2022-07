Preocupación por la fundición de las campanas

Al conocerse en el pueblo que el destino de las viejas campanas de la iglesia era fundirlas, el edil Antoni Antoni llegó a lamentar en redes sociales que parte de la historia del pueblo acabara diluyéndose. No obstante, el párroco aseguraba que «es algo habitual cuando se compran unas campanas nuevas que las anteriores se usen para hacer las nuevas», aunque precisaba que «éste no es el caso porque el material no era bueno»; ahora, dejaba claro que la idea de fundirlas no va contra el patrimonio pues, en ese caso, da por hecho que « la conselleria y la concejalía hubieran intervenido».