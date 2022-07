«Tenía la necesidad de redescubrirme y probar en solitario»

La cantante y compositora Lourdes Trujillo realizará este sábado el preestreno, en exclusiva, de su primer proyecto en solitario, «Luna en Leo», en la clausura del certamen «Música al Port». Habrá que esperar hasta el mes de octubre para disfrutar de la presentación oficial de este trabajo que será en la ciudad de Barcelona, lugar donde reside desde que iniciara los estudios de interpretación de música moderna que acabará en breve.

Para la artista saguntina, es «muy especial» dar a conocer su nueva faceta artística en casa y junto a su familia y su gente, ya que como ella misma afirma «siempre me siento muy arropada en Sagunto y en toda la comarca». «Después de unos años preparando este trabajo, me hace mucha ilusión presentar estas nuevas canciones rodeada de gente que me ha seguido desde mis inicios y durante toda mi carrera» apostilló Trujillo.

«Luna en Leo» llega después de que la vocalista diera por concluida su relación con la banda Arcana, a la que perteneció durante 8 años. En su opinión, «ahora tenía la necesidad de redescubrirme y probar la experiencia de iniciar una andadura en solitario». De esta manera, los acompañantes de Lour en su nueva andadura son músicos con un amplio bagaje y recorrido en una ciudad tan prestigiosa para la música como Barcelona. Leo Golo a los teclados, Fran López a la batería y Alberto López al bajo serán los aliados de Trujillo para un proyecto que une las raíces del Neo soul pero que bebe de las esencias del Pop e incluso con reminiscencias de Rythm and blues. Una mezcla de estilos que unidos al toque especial de su voz y su personalidad augura un gran éxito este sábado, a las 23 horas, en los jardines del centro cívico del Port .