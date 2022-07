«Sabemos adaptarnos a una población muy variada»

¡Al fin vuelven las fiestas patronales! ¿Qué es lo que más destacaría de este año?

Que volvemos a la normalidad y recuperamos el mismo tipo de actividad festiva del año 2019. Durante los veranos de 2020 y 2021 se han organizado otro tipo de actividades; ahora, por fin, volvemos a las orquestas, las discomóviles, los eventos taurinos como tal, a las actividades para los mayores y para los pequeños, y a las deportivas ... Pero, sobre todo, se vuelve a compartir, a estar en grupo.Quiero agradecer a la Federación de Peñas las actividades programadas. Y, por supuesto, al departamento de Fiestas por poder complementarlas con actividades como la dansà, los conciertos de nuestras bandas, el festival de humos y los musicales.

¿El presupuesto municipal destinado a las peñas ha experimentado variaciones respecto a 2019?

No, tanto en 2019 como en 2020, que no se celebraron las fiestas, la subvención fue de 102.000€ tanto para el núcleo de Sagunto como para el del Puerto de Sagunto. Como siempre, hacemos un llamamiento continuo y general a la ciudadanía, para que la diversión conviva con la responsabilidad y el respeto. Nosotros instamos a mantener actitud cívica tanto con el resto de personas como con el patrimonio material de la ciudad. En la diversión no caben ni los actos vandálicos ni las faltas de respeto.

Las fiestas patronales que hoy conocemos a través de las Federaciones de Peñas nacieron hace 35 años para intentar, en parte, que Sagunt no fuera un desierto en julio, con mucha población en la playa o en la montaña. ¿Eso está más que conseguido?

Por lo que hemos vivido hasta ahora, la participación en las actividades es altísima y eso demuestra que sabemos adaptarnos a la demanda de una población muy variada, ofreciendo actividades de muy diversa naturaleza, para mayores, jóvenes, musicales, orquestas y un largo etc. Esto mismo se produce tanto en el núcleo de Sagunto como el del Puerto, dando lugar a un calendario festivo de un mes y situándonos como una de las ciudades con mayor y mejor oferta.

Cómo se presenta a nivel cultural el verano en la ciudad?

A nivel cultural, como siempre, está hasta la bandera de oferta de calidad.

¿Hay algún otro mensaje que quiera transmitir?

La actividad festiva se programa pensando en toda la ciudadanía. Hay muchas personas que dedican sus vacaciones a poder disfrutar de las fiestas patronales, así que, el mensaje a trasmitir es: a disfrutar, pero con mesura en el tema del alcohol, con respeto por el resto de vecinos y con mucho civismo para no provocar situaciones desagradables. Las fiestas deben ser motivo de alegría y tenemos que seguir haciendo de ellas un lugar de encuentro y no de crispación.