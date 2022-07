L’heroi d’Estivella torna a casa

Un dels esdeveniments més singulars i emotius del mes de juny fou l’arribada del soldat Chenovart Beltrán com a heroi d’Annual a Estivella. El dia 7 va arribar al municipi, després d’un captiveri que s’inicià el 22 de juliol de 1921 i que va durar fins al 17 de maig. Abans de les 18 hores, la carretera estava plena de gent. Va arribar en el servici viatger de Sagunt a Sogorb. Estava la zona invadida pel veïnat. En baixar, van voltejar les campanes i la banda va rebre’l amb música. També estaven les autoritats. Fou portat a muscles dels parents i amistats per tota la població.

La gent estava emocionada, segons va dir el corresponsal del Diario de Valencia. Arribaren a l’església. Allí els esperava el rector José Llorens. Va predicar que «solo la fe en la misericordia divina produce heroes». Digué que les oracions a la Mare de Déu dels Desemparats guiaren el soldat, quan estava empresonat. Finalment, la banda va portar-lo fins a casa dels tios, seguit de moltes persones. Una vegada allí, li va tocar eixir al balcó per a saludar novament. Malgrat la situació sobreviscuda, 15 dies després tornà a eixir per a fer els 5 o 6 mesos que li quedaven per a llicenciar-se.

La festa de la huitena del Corpus va tindre novament una gran esplendor a Sagunt. La confraria de Minerva la festejà el 22 de juny. El clavari era José Monzó Larcada. Els majorals van ser Francisco Aznar Quevedo, Ramón Fraga Ros, Eduardo Ripollés Rios i Estanislao Martí Alfonso. L’església de Santa Maria estava completament adornada. A les sis i mitja fou la missa de comunió per als confrares. La missa conventual es va celebrar a les nou. L’orquestra va estar dirigida per Vicente Monreal. Destacà la veu del baríton Tárrega. Va predicar l’arxipreste José Noguera Llopis. En acabar, el clavari va convidar els majorals a un banquet a sa casa. A poqueta nit, isqué la processó entre el carrer del Sagrari i la plaça de la Constitució. Esta es trobava completament il·luminada amb focus elèctrics. S’hi va disparar una quilomètrica traca que envoltava la plaça. L’interior del temple estava il·luminat amb «miles de luces» i centenars de focus en les capelles.

Entre els grans avanços tecnològics d’aquell temps, cal esmentar la inauguració de l’estació telefònica interurbana. Les gestions de l’Ajuntament davant la Compañía Peninsular van tindre èxit. La instal·lació es va inaugurar el 28 de juny. Suposà un gran avanç per a la societat i sobretot per al comerç de fruita perquè així es potenciava l’exportació. En l’acte va estar present el diputat en les Corts Garcia del Moral i l’alcalde accidental Esteban Blasco Villanueva. També hi van estar els regidors Caruana, Domínguez Roca, García Alcamí, Bellod López, Martínez Flors, Vives Latorre, Escrig Guillem i Villar Flors. Hi van acudir el secretari Rafael García Segarra, el jutge d’instrucció Evaristo Piquer i el jutge municipal José Peris Monreal. En nom de la Caixa d’Estalvis, va estar José Bru Villar. Altres autoritats presents foren Joaquín Pallares del Sindicat de Regs, Manuel Capella de la policia rural i José Peris Escamilla de la Sociedad Vitivinícola. L’estació va ser possible gràcies als treballs del cap provincial Pascual Pelucho, a l’oficial José Gadea i el seu personal. L’acte va acabar amb l’enviament de telefonemes de salutació per part de les autoritats.

En eixe mes, Vicente Blasco Ibáñez va visitar Sagunt. Però esta i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».