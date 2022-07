Condenan a un empresario por amenazar a otro y arrancar una valla

La sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha puesto fin a un conflicto entre dos empresas de Sagunt al desestimar el último recurso de apelación interpuesto por el propietario de una de ellas, dedicada a la fabricación de mobiliario. El pronunciamiento judicial, al que ha tenido acceso Levante-EMV, le condena al pago de una multa de 630 euros como autor de sendos delitos leves de amenazas y daños, que se une al pago de una indemnización por arrancar la valla.

El hechos, que se juzgaron en primera instancia por la sala número 5 de Sagunt, se remontan a agosto de 2020, cuando el propietario de la empresa de fabricación de muebles, arrancó una valla que los trabajadores de la otra firma habían instalado en la linde entre ambas, tras considerar que invadía su parcela.

Como consecuencia de este enfrentamiento, el denunciado le remitió una carta con membrete de su empresa en la que decía: «No me conoces, soy una persona paciente, pero si me provocan no sabes hasta dónde puedo llegar». Por este motivo, el propietario de la otra empresa, que se dedica a la fabricación de cementos artificiales, le denunció.

Tras celebrarse el juicio por un delito leve de daños y amenazas, el juzgado de primera instancia e instrucción de Sagunt dictó sentencia, que condenaba al propietario de la empresa de muebles como autor de estos dos delitos de carácter leve.

El primero por los daños, que le supuso la pena de un mes de multa teniendo que pagar siete euros diarios, ascendiendo a un total de 210 euros. La segunda condena que se le imputó fue por las amenazas. Esta vez a la misma cantidad de euros diarios pero durante dos meses, quedando en 420 euros de multa. Una cantidad que asciende a un total de 630 euros si se suman ambos delitos.

Sin embargo, la sentencia no resolvió este conflicto, pues el apelante no quedó conforme tras considerar que había existido un «quebrantamiento de las normas y garantías procesales». Entre sus argumentos destacaba la valoración «errónea y sesgada» del contenido de la carta, que «no puede tratarse como amenaza a una despedida de la misiva que es fruto de una relación coloquial. La carta se limita a exponer que se iniciarán acciones legales contra el Sr. Patricio». Esta hipótesis no fue atendida por la Audiencia Provincial de València, que ha ratificado la sentencia y desestimado el último recurso de apelación.

