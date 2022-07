Rechazan como parking provisional el solar tras Ciudadmar

El equipo de gobierno rechazó ayer la moción presentada por parte del grupo municipal de Ciudadanos con el fin de acondicionar y poder utilizar un solar como aparcamiento provisional de vehículos en la zona de la playa del Port de Sagunt.

Por tercer año consecutivo, el portavoz de la formación naranja, Salvador Montesinos, propuso al pleno de ayer el aprovechamientos del espacio de propiedad municipal tras verse obligado el ayuntamiento a acometer su millonaria expropiación. Se trata del solar situado detrás de Ciudadmar, entre las calles Isla Menorca calle Cabo San Martín, que tiene una superficie de alrededor de 10.000 m². Este solar se encuentra en desuso y vallad, pendiente de ser vendido o utilizado para instalaciones públicas.

Un terreno que, según el portavoz de Ciudadanos, debería usarse de forma transitoria y especialmente en época estival para responder a una demanda ciudadana. «Es horrible aparcar en la zona de la playa del Puerto. Han hecho un parking nuevo, pero no es suficiente y esta pastilla, que es del ayuntamiento pero no la vende, solucionaría este gran problema con una inversión mínimo que supondría echar cuatro camiones de grava».

Ante el rechazo por parte del equipo de gobierno, Montesinos quiso recordar que «es una decisión muy fácil, rápida y que no le supone ningún gran coste al Ayuntamiento de Sagunto».

En enero del 2020, Ciudadanos presentó por primera vez esta moción. Sin embargo, no salió adelante, porque «nos dijeron que iban a vender esa superficie. Este año ni siquiera han salido a contestarme. Su voto en contra demuestra que no quieren prestar ese servicio a la ciudadanía. Nos parece lamentable y una muestra más el talante del equipo de gobierno, que me da la impresión de que se le está haciendo larga la legislatura».

Montesinos ha lamentado esta negativa recibida, ya que «realmente están perjudicando a los ciudadanos. Es muy fácil poder dar una respuesta rápida a los vecinos de la playa del Puerto de Sagunto. Desde nuestro partido, denunciamos esta lamentable situación».