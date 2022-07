Sagunt llega tarde para ‘deshacerse’ del conservatorio antes del próximo curso

La unanimidad mostrada ayer en el pleno de Sagunt durante la votación a favor, entre otras cosas, de iniciar los trámites previstos para la cesión a la Generalitat del conservatorio profesional de música Joaquín Rodrigo no fue tal durante el debate, cuando el PSPV rechazó una enmienda de Compromís para suavizar los términos de la propuesta de IP.

El portavoz segregacionista fue el encargado de defender la moción, en la que recordó el gasto municipal por encima de los 1,1 millones de euros al año que supone solo en personal este servicio de competencia autonómica. «Ya no llegamos a tiempo para hacer efectiva la cesión antes del inicio del próximo curso, pero hemos querido dar un plazo de tres meses para poner en marcha los trámites con el objetivo de, por lo menos, llegar al curso 23/24».

El concejal de Educación, José Manuel Tarazona, defendió que desde hace años se trabajaba para hacer efectiva esta cesión e hizo un repaso de las gestiones, aunque admitió que no se había dado ningún paso extra desde que hace unos meses se reguló el procedimiento para realizar este tipo de traspasos. En cualquier caso, el edil de Compromís también recordó las inversiones que se han ido realizando en el conservatorio, para que ahora «cuente con más de 150 alumnos y sea un centro de referencia por su calidad».

Error de hace 20 años

Estas palabras no mitigaron el tono de la crítica desde la oposición. González insistió en que asumir la gestión del conservatorio «fue un error hace 20 años del que todavía pagamos las consecuencias y lo que no se entiende es por qué no se ha solucionado antes, ya que en siete años no se ha hecho nada».

Desde el PP, Sergio Muniesa, destacó que «desde hace unos meses hay un procedimiento definido para la cesión de los conservatorios», que ya han superado Llíria o Benicarló. El popular enmendó la moción para que, hasta que se culmine la tramitación, la Diputació de València se haga cargo de la parte proporcional de los alumnos de fuera de Sagunt. IP la aceptó al igual que la aportación de la concejala de Personal, María José Carrera, para que se tuviera también en cuenta la integración del personal del conservatorio.