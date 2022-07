Sagunt tendrá competencias en la gola de Quartell tras años pidiéndola

Después de años de reivindicaciones, Sagunt ya tiene competencias para regular las aguas de su marjal norte en materia agraria. Esto significa que el ayuntamiento ha obtenido el permiso de manos de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para poner en marcha la turbina de la gola de Quartell y abrir y cerrar las compuestas de la instalación, acciones que recaen ya en manos del Consell Local Agrari , tal y como avanza a Levante-EMV su presidenta, Ana María Quesada, y en la empresa Aigües de Sagunt. «Han sido meses de trabajo, pero finalmente se ha conseguido», comenta satisfecha.

A partir de este momento, la administración local no tendrá que esperar al consentimiento expreso de la conselleria para llevar a cabo esta acción, un permiso que tardaba más de la cuenta en gestionarse en situaciones críticos como son las inundaciones que vienen padeciendo los agricultores de la zona, que ven como la falta de este trámite o esta autorización impide que puedan sacar agua al mar, mientras sus campos quedan anegados como ocurriera el pasado mes de marzo.

«Ahora, nuestra capacidad de respuesta se multiplica y vamos a poder ser más ágiles ante situaciones de emergencia», explicaba Quesada, quien agradecía a la conselleria su decisión.

A este respecto, la edila matizaba que la puesta en marcha de la turbina debe estar bien justificada así como la manipulación de esas compuertas, ya que «existen ciertos límites medioambientales que debemos respetar», entre ellos está el mantener los niveles de agua adecuados del humedal, que son clave para la supervivencia de las especies que allí habitan, un cometido que corresponde a la propia conselleria.

Según la concejala de Agricultura, la medida ha sido muy bien recibida por los colectivos afectados como son los agricultores. «Vamos todos en la misma línea, agricultores, ecologistas y ayuntamiento».

Hasta el momento, era Aigües de Sagunt la empresa que tenía competencia en esta materia pero solo en aquello que afectaba a la zona urbana (pluviales), no a nivel agrario, que es el paso adelante que se ha dado en la actualidad. A este respecto, en marzo, tras las inundaciones en los campos de cultivo del humedal, el concejal de Mantenimiento y de la empresa, Pepe Gil ya advertía que «Aigües de Sagunt no puede ordenar que se ponga en marcha la turbina, no tiene competencia pero si hay una orden del ayuntamiento de que se abra, se abrirá, pero de momento, esa orden no está y esta debe proceder de un órgano competente».

A hora ese permiso ya se tiene y el ayuntamiento tendrá capacidad para ordenar la apertura de la gola y facilitar que el agua de los campos pueda salir al mar sin que se acumule en estas tierras y ponga en riesgo todos los cultivos. Una medida necesaria cuando el final del verano suele ser época de fuertes lluvias y con estas las posibles inundaciones en esta zona.

«Llevamos siendo invisibles durante muchos años con la gola»

La autorización para que el Consell Agrari de Sagunt abra y cierra la gola de Quartell ha sido muy bien recibida por los agricultores del marjal, aunque aseguran que «esto podía haberse tramitado mucho antes, aunque más vale tarde que nunca». El colectivo recuerda que este año ya ha padecido tres inundaciones, que según ellos, no hubieran revestido tanta gravedad si la turbina se hubiera puesto en marcha a tiempo. «Se puso para desaguar pluviales, pero no para nosotros». El que fuera presidente del Realenc afirma que «llevamos años siendo invisibles con el tema de la gola. Solo se han preocupado por si se inundaban las calles o las viviendas, espero que ahora se nos tenga más en cuenta», afirma Vicente Cueco, quien agradece a Quesada por informarle personalmente de la medida.