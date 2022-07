«Soy ambiciosa, pero no somos las máximas favoritas para el ascenso»

A dos semanas todavía de iniciar el trabajo de pretemporada con el BM Morvedre, a Shandy Barbosa ya se le están haciendo largas las vacaciones. Así lo reconoce la jugadora internacional en palabras a Levante-EMV, después de que mediada la pasada temporada decidiera volver a casa y, pese al descenso a la nueva División de Honor Oro y a las ofertas que no le han faltado este verano tanto de España como del extranjero, mantenga su voluntad de cerrar su brillante trayectoria deportiva en Sagunt.

Con la intención de «seguir disfrutando del balonmano más cerca de la familia», Barbosa no pierde una de sus características: «Soy ambiciosa y, aunque la competición es muy competitiva, con varias buenas plantillas, nuestro objetivo tiene que ser subir, pero partido a partido y con la mentalidad de ganarlos todos para ascender de forma directa». Pese a ese planteamiento y a la condición de recién descendido del BM Morvedre, la jugadora de 36 años cree que «no somos las máximas favoritas para el ascenso, porque hay varios equipos buenos».

En cuanto al suyo, con el que compartirá la primera sesión de entrenamiento dentro de un par de semanas, Shandy no escatima buenas palabras hacia su nuevo técnico, Manu Etayo, que afronta su segunda etapa en Sagunt, después de conseguir el ascenso a la máxima categoría en Logroño. «Le conozco porque ya hemos trabajado juntos en el Bera-Bera y en la selección», apunta sobre el navarro, de quien la internacional destaca «su experiencia, sus ganas y lo bien que nos entendemos».

Las saguntinas tendrán cerca de mes y medio para preparar la exigente temporada, cuyo inicio liguero está programado para el primer fin de semana de octubre, cuando el BM Morvedre se las verá a domicilio con el Lobas Global Atac Oviedo BM. El debut en casa será una semana después con la visita del Elda Prestigio en la reedición de un duelo que marcó el balonmano valenciano durante años.

Selección española

Un capítulo que Barbosa mantiene abierto es el de la selección española, con la que debutó en partido amistoso en noviembre de 2012 en Francia y hace unos meses alcanzó las 143 internacionalidades durante la clasificación para el Campeonato de Europa. En esa trayectoria como Guerrera, la jugadora de origen portugués ha brillado en Juegos Olímpicos y Mundiales. «Dependerá del seleccionador, pero no cierro las puertas a jugar con España, porque no veo problemas en que me pueda convocar», asegura.